Giá cà phê tiếp tục giảm rất mạnh, cà phê trong nước xuống mốc thấp mới

Giá cà phê hôm nay 29/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 29/5 ở mức 4.592 USD/tấn, giảm 2,21% (104 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 2,69% (126 USD/tấn), xuống còn 4.566 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng giảm mạnh 2,7% (9,75 US cent/pound), xuống chỉ còn 351,95 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 giảm 2,67% (9,6 US cent/pound), về mốc 349,85 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay 29/5/2025 trong khoảng 119.700 - 120.200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 119.700 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 120.000 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 120.000 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 120.200 đồng/kg; tại Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 120.200 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 120.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 120.000 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 120.200 đồng/kg.

Cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu gần 740.000 tấn cà phê, với kim ngạch đạt 4,2 tỷ USD. Mặc dù xuất khẩu cà phê giảm về lượng, nhưng nhờ giá xuất khẩu cao nên kim ngạch tăng tới 56% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, giá xuất khẩu cà phê bình quân trong 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 5.700 USD/tấn. Liên minh châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu và ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội.

Trước đó, tháng 4/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam ở mức 5.797 USD/tấn, giảm 1,9% so với tháng 3/2025 nhưng vẫn tăng nhẹ 0,2% so với tháng 4/2024. Giá bình quân xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 5.700 USD/tấn, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng 4/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ… tăng mạnh về lượng so với tháng 4/2024. Trong khi đó, xuất khẩu sang một số thị trường khác giảm như Nhật Bản, Nga… Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như: Đức, Algeria, Bỉ và đặc biệt là Mexico tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường cà phê thế giới vừa trải qua tuần giảm giá thứ ba liên tiếp, đưa mặt bằng giá lùi về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2025. Diễn biến này chủ yếu bắt nguồn từ việc nguồn cung tồn kho cà phê toàn cầu có xu hướng tăng, đặc biệt tại hai khu vực tiêu thụ lớn là châu Âu và Mỹ. Đồng thời, dự báo tích cực về sản lượng cà phê trong niên vụ 2025/26 của Brazil khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sớm. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh trong thời gian qua cũng khiến cà phê – vốn được giao dịch bằng đồng tiền này chịu thêm sức ép giảm giá.

Vụ mùa Conilon Robusta 2025/26 tại Brazil hiện đang vào đợt thu hoạch cao điểm, ít bị ảnh hưởng hơn trong mùa đông vì vụ thu hoạch đã bắt đầu và kết thúc sớm hơn, ít có nguy cơ thiệt hại cho quả cà phê hơn so với các khu vực sản xuất Arabica bắt đầu thu hoạch muộn hơn vào mùa đông.

Dự báo vụ Conilon Robusta năm nay đạt trung bình khoảng 25,5 triệu bao và theo truyền thống chủ yếu cung cấp cho ngành rang xay tiêu dùng nội địa lâu đời của Brazil. Thị trường nội địa Brazil có khả năng tiêu thụ khoảng 18 triệu bao trong chu kỳ tiêu dùng 12 tháng.

Vụ thu hoạch cà phê Arabica chế biến tự nhiên của Brazil đang tăng tốc, được dự báo đạt sản lượng trung bình khoảng 39 triệu bao trong năm nay – năm rơi vào chu kỳ thấp của cây Arabica. Dù còn sớm, các dấu hiệu ban đầu cho thấy sự phục hồi tích cực về kích thước hạt so với vụ trước.

Tổng thể, vụ mùa Arabica này từng được kỳ vọng có thể đạt tới 43 triệu bao, nhưng điều kiện thời tiết trong giai đoạn trái phát triển khiến các khảo sát thực địa gần đây điều chỉnh con số xuống mức thận trọng hơn, dao động từ 38 - 40 triệu bao.