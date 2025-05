Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, một yếu tố khác đang gây áp lực lên giá

Giá cà phê hôm nay 28/5

Ngày 28/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn giao dịch London đóng cửa ở mức 4.696 USD/tấn, giảm 1,96% (94 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 1,96% (94 USD/tấn), xuống còn 4.692 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng nhẹ 0,19% (0,7 US cent/pound), lên mức 361,7 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 tăng 0,21% (0,75 US cent/pound), đứng ở mức 359,45 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay bất ngờ giảm mạnh sau phiên tăng giá hôm qua, với mức giảm 1.500 – 1.600 đồng/kg, xuống mức 121.700 – 122.300 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê thế giới tiếp tục được bổ sung từ vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil và Indonesia khiến giá Robusta giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 7 tuần.

Một yếu tố khác gây áp lực lên giá là mối lo ngại về nhu cầu tiêu thụ. Một số tập đoàn lớn như Starbucks, Hershey và Mondelez International cho biết mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% tại Mỹ có thể khiến giá bán lẻ tăng và làm giảm sức mua cà phê đã rang xay trên toàn cầu. Điều này làm dấy lên lo ngại dù nguồn cung tăng, thị trường vẫn đối mặt với áp lực giảm giá do tiêu thụ chậm lại.

Các chuyên gia dự báo, nếu giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước có thể giảm thêm. Tuy nhiên, người trồng nên theo dõi sát sao diễn biến giá và thời tiết để quyết định thời điểm bán hàng.

Trong báo cáo mới nhất của USDA, sản lượng cà phê của Mexico trong niên vụ 2024/25 (từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025) được giữ nguyên ở mức ở mức 3,87 triệu bao, gồm 3,53 triệu bao Arabica và 340.000 bao Robusta. Xuất khẩu cà phê xanh dự kiến đạt 1,39 triệu bao. Ngành công nghiệp cà phê Mexico có khả năng nhập khẩu cà phê để bổ sung nguồn cung nội địa phục vụ chế biến và rang xay. Mexico được dự báo nhập khẩu khoảng 1,93 triệu bao cà phê trong niên vụ 2025/26, tăng 4,04% so với niên vụ trước để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, ước tính đạt 3,15 triệu bao, tăng 1,61%.

Thị trường cà phê thế giới vừa trải qua tuần giảm giá thứ ba liên tiếp, đưa mặt bằng giá lùi về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2025. Diễn biến này chủ yếu bắt nguồn từ việc nguồn cung tồn kho cà phê toàn cầu có xu hướng tăng, đặc biệt tại hai khu vực tiêu thụ lớn là châu Âu và Mỹ. Đồng thời, dự báo tích cực về sản lượng cà phê trong niên vụ 2025/26 của Brazil khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sớm.

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê năm 2025/26 của Brazil đạt 65 triệu bao, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cà phê của Việt Nam đạt 31 triệu bao, tăng khoảng 6,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cà phê của Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ đạt 5,8 triệu bao, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.