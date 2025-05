Giá cà phê tăng trở lại song hoạt động giao dịch vẫn kém sôi động

Giá cà phê hôm nay 27/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 kết thúc tuần trước ở mức 4.790 USD/tấn, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 đạt 4.786 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng nhẹ 0,07% (0,25 US cent/pound), lên 361 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 tăng 0,01% (0,05 US cent/pound), đạt 358,7 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 123.200 – 123.900 đồng/kg, tăng 1.200 – 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 1.400 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 123.900 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cà phê đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 123.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 1.200 đồng/kg và được giao dịch ở mức 123.200 đồng/kg.

Vụ mùa Robusta 2025/26 tại Brazil hiện đang vào đợt thu hoạch cao điểm, trong khi Arabica bắt đầu tăng tốc.

Thị trường cà phê thế giới vừa trải qua tuần giảm giá thứ ba liên tiếp, đưa mặt bằng giá lùi về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2025. Diễn biến này chủ yếu bắt nguồn từ việc nguồn cung tồn kho cà phê toàn cầu có xu hướng tăng, đặc biệt tại hai khu vực tiêu thụ lớn là châu Âu và Mỹ.

Đồng thời, dự báo tích cực về sản lượng cà phê trong niên vụ 2025/26 của Brazil khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động chốt lời sớm. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh trong thời gian qua cũng khiến cà phê – vốn được giao dịch bằng đồng tiền này chịu thêm sức ép giảm giá.

Vụ mùa Conilon Robusta 2025/26 tại Brazil hiện đang vào đợt thu hoạch cao điểm, ít bị ảnh hưởng hơn trong mùa đông vì vụ thu hoạch đã bắt đầu và kết thúc sớm hơn, ít có nguy cơ thiệt hại cho quả cà phê hơn so với các khu vực sản xuất Arabica bắt đầu thu hoạch muộn hơn vào mùa đông.

Dự báo vụ Conilon Robusta năm nay đạt trung bình khoảng 25,5 triệu bao và theo truyền thống chủ yếu cung cấp cho ngành rang xay tiêu dùng nội địa lâu đời của Brazil. Thị trường nội địa Brazil có khả năng tiêu thụ khoảng 18 triệu bao trong chu kỳ tiêu dùng 12 tháng.

Vụ thu hoạch cà phê Arabica chế biến tự nhiên của Brazil đang tăng tốc, được dự báo đạt sản lượng trung bình khoảng 39 triệu bao trong năm nay – năm rơi vào chu kỳ thấp của cây Arabica. Dù còn sớm, các dấu hiệu ban đầu cho thấy sự phục hồi tích cực về kích thước hạt so với vụ trước.

Tổng thể, vụ mùa Arabica này từng được kỳ vọng có thể đạt tới 43 triệu bao, nhưng điều kiện thời tiết trong giai đoạn trái phát triển khiến các khảo sát thực địa gần đây điều chỉnh con số xuống mức thận trọng hơn, dao động từ 38 - 40 triệu bao.

Chuyên gia thị trường cà phê nhận định tình trạng tắc nghẽn ở cảng bắc Âu do thiếu lao động và mực nước sông Rhine (dòng sông lớn chảy qua nhiều nước châu Âu và đổ ra biển ở gần cảng Rotterdam – Hà Lan) gây khó cho giao thương cà phê.