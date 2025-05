Giá cà phê giảm tuần thứ 4 liên tiếp, xuống mức thấp nhất một tháng rưỡi

Giá cà phê hôm nay 25/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 4.790 USD/tấn, tăng 0,06% (3 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 0,04% (2 USD/tấn), đạt 4.786 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng tăng nhẹ 0,07% (0,25 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 361 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng không đáng kể 0,01% (0,05 US cent/pound), đạt 358,7 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên ổn định so với ngày hôm trước, đứng ở mức 122.000 – 122.500 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận giá ở mốc 122.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh khác như Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua giao dịch phổ biến hiện nay tại các khu vực này vào khoảng 122.500 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này do hoạt động giao dịch trầm lắng và nguồn cung gia tăng từ các quốc gia sản xuất Robusta khác như Brazil và Indonesia.

Hiệp hội Ngành Cà phê Brazil (ABIC) cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh số bán lẻ cà phê tại Brazil, quốc gia tiêu thụ đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, đã giảm 5,13% xuống còn 4,75 triệu bao (loại 60kg) do giá cao hơn.

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) vừa nâng dự báo sản lượng cà phê năm 2025 lên 55 triệu bao, tăng 2,3% so với tháng trước, trong đó sản lượng Arabica dự kiến đạt 37 triệu bao, tăng 3,5% so với dự báo trước. Brazil đang hướng đến vụ thu hoạch Robusta lớn nhất lịch sử, một yếu tố có thể làm thay đổi cục diện thị trường toàn cầu.

Những ngày đầu tháng 5/2025, giá cà phê thế giới giảm do sản lượng của Brazil và VIệt Nam được dự báo tích cực hơn ước tính ban đầu. Cùng với đó, đồng Real suy yếu thúc đẩy các nhà sản xuất cà phê Brazil bán ra để xuất khẩu.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (Conab) đã nâng ước tính sản lượng cà phê năm 2025 của nước này lên 55,7 triệu bao (60 kg/bao), tăng 7,5% so với mức dự báo 51,81 triệu bao đưa ra vào tháng 01/2025. Dự báo mới này cũng cao hơn 2,7% so với vụ mùa năm 2024 và đánh dấu mức cao nhất từ trước tới nay đối với một “năm mất mùa” trong chu kỳ cà phê Arabica hai năm một lần.

Ngoài ra, giá cà phê giảm còn do lượng tồn kho cà phê Robusta được ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng vào ngày 8/5/2025, đạt 4.308 lô; tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát cũng tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng vào ngày 7/5/2025, đạt 844.473 bao.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4/2025 đạt 166,6 nghìn tấn, trị giá 965,8 triệu USD, giảm 8,0% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với tháng 3/2025; tuy nhiên so với tháng 4/2024 tăng 11,0% về lượng và tăng 68,6% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu mặt hàng này đạt 665,9 nghìn tấn, trị giá 3,80 tỷ USD, giảm 9,4% về lượng, nhưng tăng 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhưng nhờ giá tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu cà phê vẫn đạt kết quả ấn tượng - mức cao nhất từ trước tới nay.

Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam