Giá cà phê tiếp tục giảm, dự báo mới nhất về nguồn cung toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 19/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần trước ở mức 4.865 USD/tấn, giảm mạnh 6,9% (361 USD/tấn) so với tuần trước đó; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 6,2% (321 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.860 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 trên Sàn New York cũng giảm 5,7% (22 US cent/pound) so với tuần trước đó, xuống còn 365,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 5,2% (19,8 US cent/pound), đạt 362,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 500 – 700 đồng/kg so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 123.800 – 124.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông giảm 500 đồng/kg, xuống còn 124.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 500 đồng/kg, về mốc 124.500 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 700 đồng/kg, xuống còn 123.800 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê Robusta giảm 6,9% về 4.865 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp, giá cà phê Arabica cũng giảm sâu 5,7%, xuống còn 8.061 USD/tấn.

Với mặt hàng cà phê, những dự báo mới nhất về nguồn cung toàn cầu tiếp tục tạo áp lực lên giá mặt hàng này. Theo Conab, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025-2026 dự kiến tăng 2,7% so với năm trước, trong khi USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Honduras và Uganda đều tăng 2,6%.

Ngoài ra, theo ICE, tồn kho Robusta đạt 4.890 lô – mức cao nhất trong vòng 7 tháng rưỡi, còn tồn kho Arabica xấp xỉ 851.170 bao 60kg, mức cao nhất gần 3 tháng trở lại đây.

Trong thời gian tới, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ được dự báo sẽ gặp bất lợi khi cạnh tranh với cà phê Brazil do chính sách thuế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành, xuất khẩu cà phê cả năm 2025 vẫn có thể đạt mốc 7 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 4/2025, Việt Nam xuất khẩu 166.606 tấn cà phê, tương đương 965,83 triệu USD, giảm 8% về khối lượng, giảm 9,2% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu trung bình tháng 4/2025 đạt 5.797 USD/tấn, giảm 1,3% so với tháng 3/2025.