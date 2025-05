Giá cà phê trong nước đảo chiều tăng bất chấp Robusta thế giới vẫn giảm

Giá cà phê hôm nay 16/5

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn London tiếp tục giảm 0,78% (39 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 4.971 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 0,54% (27 USD/tấn), chỉ còn 4.960 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 2,8% (10,2 US cent/pound), lên mức 375 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,64% (9,55 US cent/pound), đạt 371,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 125.900 – 126.200 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng/kg ở một số tỉnh thành sản xuất trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 125.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk cũng tăng 200 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 126.200 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai, giá cà phê hôm nay giữ ổn định ở mức 126.200 đồng/kg và 126.000 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 5/2025, giá cà phê thế giới giảm do sản lượng của Brazil và VIệt Nam được dự báo tích cực hơn ước tính ban đầu. Cùng với đó, đồng Real suy yếu thúc đẩy các nhà sản xuất cà phê Brazil bán ra để xuất khẩu.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (Conab) đã nâng ước tính sản lượng cà phê năm 2025 của nước này lên 55,7 triệu bao (60 kg/bao), tăng 7,5% so với mức dự báo 51,81 triệu bao đưa ra vào tháng 01/2025. Dự báo mới này cũng cao hơn 2,7% so với vụ mùa năm 2024 và đánh dấu mức cao nhất từ trước tới nay đối với một “năm mất mùa” trong chu kỳ cà phê Arabica hai năm một lần.

Ngoài ra, giá cà phê giảm còn do lượng tồn kho cà phê Robusta được ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng vào ngày 8/5/2025, đạt 4.308 lô; tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát cũng tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng vào ngày 7/5/2025, đạt 844.473 bao.

Đầu tháng 5/2025, lượng cà phê tồn kho trong nước không nhiều, người dân bán ra cầm chừng. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước vẫn chịu áp lực giảm của thị trường thế giới.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 4/2025 đạt 166,6 nghìn tấn, trị giá 965,8 triệu USD, giảm 8,0% về lượng và giảm 9,2% về trị giá so với tháng 3/2025; tuy nhiên so với tháng 4/2024 tăng 11,0% về lượng và tăng 68,6% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu mặt hàng này đạt 665,9 nghìn tấn, trị giá 3,80 tỷ USD, giảm 9,4% về lượng, nhưng tăng 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm nhưng nhờ giá tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu cà phê vẫn đạt kết quả ấn tượng - mức cao nhất từ trước tới nay.