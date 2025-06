Xuất khẩu tiêu ảm đạm với khối lượng giảm, giá tiêu chưa thể sớm phục hồi

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 145.000 - 146.000đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 và 144.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia nhích nhẹ với tiêu trắng, nhích nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi, với tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.650 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.129 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.500 USD/tấn.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 25 nghìn tấn với giá trị đạt 176 triệu USD, giảm 5,4% về lượng và 4,4% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so với cùng kỳ năm ngoái giảm tới 19,6% về lượng nhưng tăng 26,1% về trị giá.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu đạt 98,6 nghìn tấn với giá trị thu về 684,4 triệu USD, giảm 13,6% về khối lượng nhưng tăng 39,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm ước đạt 6.937 USD/tấn, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính riêng trong tháng 5, giá xuất khẩu đạt 7.039 USD/tấn, tăng 1% so với tháng trước và tăng gần 57% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh mức thuế của Mỹ chưa rõ ràng, nhiều nhà nhập khẩu tỏ ra thận trọng, tạm dừng ký kết đơn hàng mới. Tuần qua, cước vận chuyển đến EU và Mỹ tăng nhanh với mức tăng khoảng 20 – 30%.

Trong ngắn hạn, giá thu mua hạt tiêu biến động phụ thuộc vào tốc độ xuất khẩu và xu hướng tích trữ hàng của các doanh nghiệp chế biến cũng như thương nhân quốc tế.

Trước đó, Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo xuất khẩu trong quý II/2025 và thời gian tới sẽ tiếp tục gặp khó khăn do giá cao nên các nhà xuất khẩu và nhập khẩu bị áp lực về tài chính. Để có thể duy trì được lượng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, Ấn Độ, Trung Đông cũng như cần tăng cường đầu tư mạnh vào chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.