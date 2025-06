Giá tiêu nội địa lại quay đầu giảm bất chấp tín hiệu tích cực từ các thị trường lớn

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/6)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 144.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 145.000 - 146.000đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 144.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 144.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 145.000 và 144.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 144.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/6)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia nhích nhẹ với tiêu trắng, nhích nhẹ với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay không đổi, với tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.650 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.129 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.500 USD/tấn.

Theo The Hindu BusinessLine, sản lượng hạt tiêu của Ấn Độ dự kiến giảm, nhưng tại thời điểm này, giá tiêu vẫn chưa hồi phục. Nguyên nhân chính là do sản lượng hiện tại vẫn vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước, ước tính vào khoảng 60.000 tấn. Bên cạnh đó, lượng tồn kho từ năm trước lên tới 50.000 tấn cũng góp phần thu hẹp khoảng cách cung – cầu. Bên cạnh đó, hạt tiêu giá rẻ nhập khẩu từ các quốc gia khác tiếp tục tràn vào thị trường Ấn Độ, nhờ các hiệp định thương mại tự do với các quốc gia láng giềng Nam Á và khu vực ASEAN.

Trong 1 tháng qua, giá tiêu nội địa đã giảm từ 9.500 – 12.000 đồng/kg và ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 22/1 đến nay. Còn giá tiêu thế giới đồng loạt giảm tại hầu hết các quốc gia sản xuất chủ chốt với mức giảm từ 150 – 200 USD/tấn, ngoại trừ giá tại Indonesia ghi nhận xu hướng phục hồi tích cực.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 5 đạt 10.596 tấn, trị giá 74,6 triệu USD, giảm mạnh 20,3% về lượng và 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thương mại hạt tiêu toàn cầu diễn ra khá sôi động trong những tháng đầu năm 2025, với nhu cầu duy trì ở mức cao tại Mỹ và Trung Quốc, cùng với xuất khẩu gia tăng tại Brazil và Indonesia.

Dự báo trong ngắn hạn, giá hạt tiêu trong nước có xu hướng giảm nhẹ, do nhu cầu xuất khẩu chưa ổn định và nguồn cung chưa bị gây áp lực. Từ nay đến cuối năm, yếu tố cung - cầu sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc điều tiết thị trường. Thực tế, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu vẫn đang thiếu hụt, đây hy vọng sẽ là tín hiệu tích cực giúp giá tiêu có thể không bị giảm xuống thấp trong trung và dài hạn.