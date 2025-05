Giá cà phê tăng trở lại, xuất hiện nhiều yếu tố tích cực

Giá cà phê hôm nay 14/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/5 ở mức 5.129 USD/tấn, tăng 1,52% (77 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng 1,56% (78 USD/tấn), lên mức 5.091 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng đảo chiều tăng 0,91%, lên mức 376,35 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,03% (3,8 US cent/pound), đứng ở mức 372,25 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định ở ngưỡng 125.500 – 126.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất ở mức 125.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 126.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đồng loạt được thu mua ở mức 126.000 đồng/kg.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết giá cà phê toàn cầu giảm 3,5% trong tháng 4, tuy nhiên thị trường vẫn có nhiều yếu tố tích cực.

Theo ICO, giá cà phê thế giới có xu hướng giảm trong những ngày đầu tháng 4, nhưng sau đó đã đảo chiều và phục hồi dần trở lại.

Những diễn biến gần đây cho thấy giá cà phê đang trong giai đoạn dò tìm xu hướng, khi cả các yếu tố hỗ trợ tăng giá và áp lực giảm giá đều đang tác động đến thị trường. Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ tăng giá dường như đang chiếm ưu thế.

Cooxupé, hợp tác xã cà phê Arabica lớn nhất Brazil, cho biết nhiệt độ cao và lượng mưa dưới mức trung bình tại Brazil vào tháng trước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng cà phê năm nay.

Ngoài ra, sự lạc quan về xu hướng giảm của lạm phát, với tỷ lệ lạm phát toàn cầu dự kiến giảm từ 5,7% năm 2024 xuống còn 4,3% năm 2025 và 3,6% năm 2026. Thêm vào đó, dự báo GDP phục hồi sẽ dẫn đến mức tăng trưởng nhu cầu bền vững, giúp hỗ trợ chỉ số giá cà phê.

Cà phê vẫn là mặt hàng có độ co giãn thấp, với nhu cầu ít biến động, nhờ vào sự đa dạng của các sản phẩm cà phê ở nhiều mức giá khác nhau, góp phần duy trì mức giá cao.

Thị trường cũng lạc quan về khả năng miễn thuế quan của Mỹ, giá cà phê có thể tiếp tục tăng mà không lo bị ảnh hưởng đến nhu cầu.

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay. Sự khan hiếm cà phê trên toàn cầu do thời tiết bất lợi đã đẩy giá cà phê tăng cao, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu của cà phê Việt Nam.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đang diễn ra tại Đắk Lắk với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới". Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Phúc, tổng đạo diễn chương trình khai mạc lễ hội, đây không chỉ là sự kiện tôn vinh cà phê mà còn là cơ hội để thế giới hiểu hơn về văn hóa Tây Nguyên, nơi cà phê mang những giá trị kết nối.