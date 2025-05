Giá cà phê giảm tuần thứ hai liên tiếp khi nguồn cung được cải thiện

Giá cà phê hôm nay 11/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.226 USD/tấn, giảm 1,2% (65 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 1% (50 USD/tấn), đạt 5.181 USD/tấn.

Ngược lại, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 0,6% (2,3 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 387,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1% (3,6 US cent/pound), đạt 382,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 128.000 – 128.300 đồng/kg, giảm 1.000 – 1.800 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1.800 đồng/kg, xuống còn 128.200 đồng/kg.

Đắk Nông cũng giảm 1.700 đồng/kg so với tuần trước, nhưng đây vẫn đang là địa phương có giá cao nhất 128.300 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê giảm 1.600 đồng/kg, còn 128.100 đồng/kg. Trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức giảm nhẹ nhất 1.000 đồng/kg, xuống còn 128.000 đồng/kg.

Trong tuần giá cà phê giao dịch 'xập xình' trong bối cảnh nguồn cung được đánh giá là có cải thiện nhưng nhờ đồng đô la yếu đi trong phiên giao dịch cuối tuần cũng đã hỗ trợ cho thị trường cà phê không bị sụt giảm quá đáng.

Mức tăng đã bị hạn chế bởi các dấu hiệu về nguồn cung cà phê toàn cầu lớn hơn sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê năm 2025/26 tại Honduras, nhà sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước lên 5,8 triệu bao. Ngoài ra, công ty tư vấn Safras & Mercado đã nâng ước tính sản lượng cà phê Brazil 2025/26 lên 65,51 triệu bao từ mức ước tính trước đó là 62,45 triệu bao.

Tình hình tồn kho cà phê cũng đã được cải thiện, lượng tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng vào thứ Sáu là 4.418 lô. Ngoài ra, lượng tồn kho cà phê Arabica cũng đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng qua, tính đến thứ Tư tuần rồi là 844.473 bao.

Trong tuần, giá cà phê đã mắc kẹt trong một khung hẹp khi Conab, cơ quan dự báo mùa màng của Brazil, nâng ước tính sản lượng cà phê Brazil 2025 lên 55,7 triệu bao từ mức ước tính 51,81 triệu bao vào tháng 1.

Sau báo cáo của Tổng cục thống kê Việt nam lượng xuất từ tháng 1 đến tháng 3/2025 bị sụt giảm, tuần vừa qua Cục này cho biết lượng xuất Robusta tính từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025 của Việt Nam cũng bị giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 663.000 tấn.

Thực ra giá cà phê Arabica vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những bất ổn như thời tiết khó lường đã ảnh hưởng đến năng suất, gây sức ép lên thị trường. Hạn hán trong thời gian qua ở các nước sản xuất chính như Brazil và Việt Nam vẫn là vấn đề.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 3 đạt 13 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng nhẹ 0,6% so với 12,92 triệu bao của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu tiên của niên vụ 2024-2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 3/2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 67,87 triệu bao, giảm 1,9% so với 69,2 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2023-2024.

Trong vòng 12 tháng kết thúc vào tháng 3/2025, xuất khẩu cà phê arabica đạt tổng cộng 86,35 triệu bao, so với 77,82 triệu bao năm trước; trong khi xuất khẩu robusta đạt 50,34 triệu bao, so với 51,76 triệu bao.