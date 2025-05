Giá cà phê hai sàn biến động trái chiều, Robusta mất giá, trong nước cũng giảm theo

Giá cà phê hôm nay 10/5

Phiên giao dịch sáng ngày 10/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.226 USD/tấn, giảm 0,74% (39 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 0,61% (32 USD/tấn), về mốc 5.181 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tiếp tục tăng nhẹ 0,08% (0,3 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 387,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,13% (0,5 US cent/pound), đạt 382,3 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm 300 - 400 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống còn 128.000 – 128.300 đồng/kg.

Cụ thể, các đại lý tại tỉnh Đắk Nông đã điều chỉnh giá thu mua cà phê về mốc 128.300 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 400 đồng/kg, xuống còn 128.100 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá thu mua cùng giảm 300 đồng/kg, lần lượt đứng ở mức 128.200 đồng/kg và 128.000 đồng/kg.

Dù giá trong nước biến động, nhưng xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt kết quả ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta trong kỳ đạt 3,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán tăng mạnh.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành công của ngành cà phê không chỉ đến từ sản lượng ổn định, mà đặc biệt nhờ vào sự gia tăng mạnh mẽ của giá xuất khẩu trung bình, hiện đạt gần 5.700 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, mức giá này tăng tới 67,5%, lập kỷ lục cao nhất trong nhiều năm qua.

Giá cà phê tăng mạnh phản ánh sự chuyển biến tích cực về chất lượng sản phẩm, thương hiệu cà phê Việt ngày càng được công nhận trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng tích cực mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu cà phê rang xay và hòa tan.

Trước đó, giá cà phê có dấu hiệu phục hồi sau khi Mỹ quyết định tạm hoãn mức thuế đối ứng 46%, chỉ áp thuế nhập khẩu từ hàng hóa Việt Nam ở mức 10%.

Theo Hiệp hội cà phê quốc gia Mỹ (NCA), ngành công nghiệp cà phê đang đóng góp khoảng 343 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Mỹ, với khoảng 75% người dân Mỹ uống cà phê thường xuyên.

Trong nhiều thập kỷ qua, cà phê đã vào Mỹ mà không phải chịu thuế do ngành công nghiệp nước này phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, không thể tự sản xuất trong nước. Do đó, việc Mỹ áp thuế lên tất cả các nước cung cấp sẽ khiến cho giá cà phê tại Mỹ tăng ít nhất 50% hoặc cao hơn thế.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đề xuất Mỹ xem xét miễn trừ một số nhóm hàng nông - thủy sản Việt Nam, trong đó có cà phê. Đây là thông tin tích cực đối với nông dân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nông dân đang chủ động cầm hàng vì lo ngại nguồn cung bị thắt chặt suốt bốn năm qua.