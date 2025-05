Giá cà phê tiếp tục giảm đồng loạt, lạc quan về triển vọng nguồn cung tại Brazil

Giá cà phê hôm nay 8/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 8/5 ở mức 5.239 USD/tấn, giảm 0,32% (17 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 0,31% (16 USD/tấn), xuống còn 5.185 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,17% (4,55 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, còn 385,3 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 1,09% (4,2 US cent/pound), đạt 379,55 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 127.700 – 128.200 đồng/kg, tiếp tục giảm nhẹ 300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 128.200 đồng/kg. Theo sau là hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, cùng ghi nhận mức giá 128.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá cà phê thấp hơn, được giao dịch ở mức 127.700 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt kết quả ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta trong kỳ đạt 3,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán tăng mạnh.

Trên hai sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Arabica và cà phê Robusta đồng loạt sụt giảm khi trọng tâm chú ý của thị trường vẫn là vụ thu hoạch tại quốc gia trồng cà phê hàng đầu thế giới - Brazil.

Cơ quan cung cấp lương thực quốc gia Brazil - Conab, cho biết sản lượng cà phê năm 2025 của nước này dự kiến sẽ đạt 55,7 triệu bao (loại 60kg), tăng 7,5% so với ước tính hồi tháng 1/2025. Dự báo cao hơn chủ yếu do sự hồi phục của sản lượng Robusta, với ước tính sẽ tăng 27,9% so với cùng kỳ vụ trước lên mức kỷ lục 18,7 triệu bao, bởi khi hậu thuận lợi trong các giai đoạn phát triển quan trọng của cây trồng.

Xuất khẩu cà phê của Uganda trong niên vụ 2024/25 (đến ngày 30/9) dự kiến sẽ tăng 27% so với cùng kỳ. Quốc gia Đông Phi này chủ yếu trồng loại cà phê Robusta, là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi và dựa vào cây trồng này như một nguồn ngoại tệ chính.

Liên minh Nông nghiệp và Doanh nghiệp Nông trại Quốc gia (NUCAFE) dự kiến xuất khẩu cà phê sẽ đạt 8 triệu bao 60 kg (132 lb) trong niên vụ cà phê kết thúc vào tháng 9 tới, tăng so với mức 6,3 triệu bao trong cùng kỳ. NUCAFE là một Tổ chức đại diện cho tất cả những người trồng cà phê, chế biến và xuất khẩu cà phê tại Uganda.

Giá cà phê trên toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục cũng đang thúc đẩy nông dân nước này sản xuất nhiều hơn, trong khi thời tiết thuận lợi, với lượng mưa dồi dào có thể giúp đẩy mạnh năng suất, tiến tới một vụ mùa bội thu. Lượng cà phê xuất khẩu hàng năm của Uganda đã tăng đều đặn trong những năm gần đây khi nông dân mở rộng diện tích.

Quốc gia này đã thu được 1,4 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê trong năm thu hoạch gần đây nhất so với 550 triệu USD 7 năm về trước. Giá tốt và diện tích trồng cà phê ngày càng mở rộng đang thúc đẩy nỗ lực của đất nước nhằm đạt được mục tiêu sản lượng 20 triệu bao vào năm 2030.