Giá cà phê bật tăng trở lại, nông dân đã bán phần lớn hàng tồn kho

Giá cà phê hôm nay 9/5

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.265 USD/tấn, tăng 0,5% (26 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 cũng tăng 0,5% (26 USD/tấn), lên mức 5.213 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 0,85% (3,25 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 387,35 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,82% (3,1 US cent/pound), đạt 381,8 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng trở lại sau hai phiên giảm liên tiếp, với mức tăng 500 – 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 128.300 – 128.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 128.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức 128.500 đồng/kg.

Tỉnh Lâm Đồng có mức tăng mạnh nhất, thêm 600 đồng/kg, đưa giá cà phê tại địa phương này lên 128.300 đồng/kg.

Nguồn cung thắt chặt khi nông dân Việt Nam đã bán phần lớn hàng tồn kho, trong khi Indonesia chưa vào vụ thu hoạch và xuất khẩu từ Brazil tiếp tục giảm.

Chính phủ Brazil công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 4 đã giảm 31,9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt tổng cộng 2,88 triệu bao.

Thị trường cà phê toàn cầu chứng kiến sự biến động mạnh về giá cả do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nguồn cung cà phê tại các nước sản xuất chính giảm mạnh. Riêng ở Việt Nam, thời tiết khô hạn cũng ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất thu hoạch.

Do đó, thị trường cà phê toàn cầu tiếp tục đứng trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là cà phê Robusta, mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Đây cũng là động lực thúc đẩy giá cà phê Robusta trong nước và thế giới ổn định ở mức cao từ năm ngoái tới nay.

Các nhà trồng cà phê tại Indonesia mới đây cũng cảnh báo rằng sản lượng đang suy giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước ngày càng tăng, đe dọa biến quốc gia xuất khẩu này thành nước nhập khẩu ròng trong vài năm tới.

Indonesia hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ tư thế giới, sau Brazil, Việt Nam và Colombia. Nước này chủ yếu trồng cà phê Robusta, nhưng cũng sản xuất Arabica chất lượng cao, với các thị trường xuất khẩu chính gồm Mỹ, Ai Cập, Malaysia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Tuần trước, Ngân hàng Rabobank dự báo sản lượng cà phê Arabica của Brazil trong niên vụ 2025/26 sẽ giảm 13,6% so với niên vụ trước, chỉ còn 38,1 triệu bao, do thời tiết khô hạn tại các khu vực trồng Arabica trọng điểm khiến quá trình ra hoa của cây cà phê bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngược lại, giá Robusta chịu áp lực khi Rabobank dự báo sản lượng cà phê Robusta của Brazil trong niên vụ 2025/26 sẽ tăng 7,3%, lên mức kỷ lục 24,7 triệu bao.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu năm 2024 tăng 4% so với năm trước, đạt 10,5 triệu tấn, nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi và tiến bộ trong kỹ thuật canh tác. Tuy nhiên, các yếu tố như hiện tượng El Niño đã gây ra hạn hán nghiêm trọng tại các quốc gia sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 665.889 tấn, trị giá 3,8 tỷ USD, giảm 9,1% về lượng nhưng tăng đến 51,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.