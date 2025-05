Giá cà phê tiếp tục giảm đầu tuần, Brazil nâng dự báo sản lượng cà phê

Giá cà phê hôm nay 12/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần trước ở mức 5.226 USD/tấn, tăng 6,2% (305 USD/tấn) so với cuối năm ngoái; hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng 6,7% (326 USD/tấn), đạt 5.181 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 đạt 387,65 US cent/pound, tăng đến 20,8% (67 US cent/pound) so với cuối năm ngoái; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 20,6% (65 US cent/pound), đạt 382,3 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm 400 - 500 đồng/kg so với cuối tuần trước, xuống còn 127.500 – 127.800 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất ở mức 127.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 127.700 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đồng loạt được thu mua ở mức 127.800 đồng/kg, giảm lần lượt 400 đồng/kg và 500 đồng/kg.

Brazil vừa điều chỉnh nâng dự báo sản lượng cà phê năm 2025. Theo đó, sản lượng cà phê của Brazil dự kiến đạt 55,7 triệu bao, tăng 2,7% so với số liệu năm 2024.

Dự báo tích cực này chủ yếu nhờ năng suất bình quân cà phê Robusta tăng 28,3% với sản lượng ước đạt 18,7 triệu bao.

Sản lượng Robusta tăng mạnh được kỳ vọng sẽ phần nào bù đắp sự giảm sản lượng Arabica - giống cà phê chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chu kỳ hai năm. Theo chu kỳ hai năm của cà phê Arabica, sản lượng cà phê Brazil thường trải qua xen kẽ năm được mùa và năm mất mùa. Cây cà phê Arabica có xu hướng cho sản lượng ít hơn trong năm ngay sau vụ mùa bội thu hoặc ngược lại.

Conab dự báo sản lượng Arabica của Brazil giảm 6,6%, chỉ đạt khoảng 37 triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Brazil trong quý đầu năm nay tăng mạnh, đạt 4,1 tỷ USD, tăng 68,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng toàn cầu tăng, giá cà phê thế giới vẫn được kỳ vọng sẽ ổn định và chịu áp lực trong thời gian còn lại của năm.

Dù giá trong nước biến động, nhưng xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2025 của Việt Nam vẫn đạt kết quả ấn tượng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước ta trong kỳ đạt 3,8 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá bán tăng mạnh.