Nguồn cung tăng và nhu cầu bị nghi ngờ, giá cà phê đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 15/5

Phiên giao dịch sáng ngày 15/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 trên Sàn London đứng ở mức 5.010 USD/tấn, giảm 2,32% (119 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 2,04% (104 USD/tấn), xuống còn 4.987 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng quay đầu giảm mạnh 3,07% (11,55 US cent/pound), xuống còn 364,8 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,81% (10,45 US cent/pound), về mốc 361,8 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng giảm 2.300 - 2.500 đồng/kg, đứng ở ngưỡng 125.700 – 126.200 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất ở mức 125.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 126.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đồng loạt được thu mua ở mức 126.000 - 126.200 đồng/kg.

Đà giảm của giá cà phê hôm nay chủ yếu xuất phát từ loạt dự báo nguồn cung toàn cầu tăng, khi Conab nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025 - 2026 lên 55,7 triệu bao, tăng 2,7% so với năm trước – mức cao kỷ lục cho một năm thuộc chu kỳ sản lượng thấp.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Honduras và Uganda đều tăng 2,6%; El Salvador ghi nhận mức tăng nhẹ, khiến thị trường cân nhắc lại triển vọng nguồn cung trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê tiếp tục tăng mạnh, trở thành yếu tố trực tiếp gây áp lực lên giá. Theo ICE, tồn kho Robusta đạt 4.626 lô - mức cao nhất trong vòng 7 tháng rưỡi, tồn kho Arabica lên tới 844.473 bao (60 kg), cao nhất gần 3 tháng trở lại đây. Trong đó, 91,4% lượng Arabica được lưu trữ tại châu Âu, phần lớn là cà phê Brazil, và lượng cà phê đang chờ phân loại cũng tiếp tục tăng, phản ánh nguồn cung dồi dào trên thị trường.

Về thời tiết, World Weather Service cho biết, các vùng trồng cà phê của Brazil đang trải qua thời tiết ấm, lượng mưa hạn chế và xu hướng này sẽ còn kéo dài trong tuần tới. Tuy không hoàn toàn khô hạn, nhưng những cơn mưa rải rác được đánh giá là quá ngắn và nhẹ để bù đắp lượng bốc hơi, trong khi điều kiện tại Colombia và Venezuela vẫn thuận lợi nhờ mưa đều đặn. Vụ thu hoạch Arabica của Brazil vừa bắt đầu, dù là năm thấp điểm trong chu kỳ hai năm một lần, nhưng triển vọng đã tích cực hơn so với đầu năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của ta đạt 3,78 tỷ USD, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm ngoái; giá xuất khẩu trung bình đạt 5.698 USD/tấn, tăng hơn 67%.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, ngành cà phê Việt buộc phải chuyển từ xuất khẩu thô sang phát triển bền vững, truy xuất minh bạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Quy định chống phá rừng (EUDR) của EU - thị trường chiếm tới 41% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, là một áp lực và cũng là động lực để Việt Nam đẩy nhanh tái cơ cấu.

Với sự vào cuộc đồng bộ của doanh nghiệp và nông dân, ngành cà phê đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cán mốc 7 tỷ USD trong năm nay.