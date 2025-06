Giá Robusta giảm phiên thứ 8 liên tiếp khi nguồn cung dồi dào

Giá cà phê hôm nay 4/6

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 chốt phiên giao dịch sáng ngày 4/6 đạt 4.435 USD/tấn, giảm 0,92% (41 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 điều chỉnh mạnh hơn khi giảm tới 1,54% (68 USD/tấn), xuống còn 4.337 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,05% (3,6 US cent/pound), đạt 340,85 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 giảm 0,94% (3,2 US cent/pound), đạt 338,6 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 116.000 – 116.500 đồng/kg. Các chuyên gia nhận định, giá cà phê liên tục giảm từ tuần trước đến nay phản ánh phần nào áp lực từ nguồn cung đang dồi dào trên thị trường.

Cụ thể, giá thu mua cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang phổ biến ở mức 116.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, mức giá ghi nhận là 116.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, ở mức 116.000 đồng/kg.

Các doanh nghiệp cho biết giá cà phê Việt Nam hiện đang cao hơn so với các nước xuất khẩu cạnh tranh, khiến hoạt động giao dịch chững lại.

Tính trong nửa đầu năm 2025, giá cà phê biến động mạnh do ảnh hưởng kết hợp từ việc sản lượng tăng và những biến động kinh tế toàn cầu. Theo nhận định của giới chuyên môn, trong ngắn hạn, nếu không có thay đổi lớn về cung ứng, giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép giảm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch đồng loạt sụt giảm. Chuyên gia nhận định, các quỹ đầu cơ bán mạnh khi muốn giải phóng lượng hợp đồng mua khống trên cả 2 sàn, khiến cà phê tiếp tục nối dài chuỗi giảm giá.

Tính đến cuối tháng 5/2025, vụ thu hoạch cà phê 2025/26 của Brazil đã hoàn thành 20%, thấp hơn một chút so với mức 22% của cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 21% trong 5 năm qua, theo Công ty tư vấn Safras & Mercado. Cụ thể, vụ Robusta đã hoàn thành 31% so với 32% của năm ngoái, trong khi vụ Arabica mới hoàn thành 14%, thấp hơn so với 16% cùng kỳ năm ngoái.

Safras & Mercado dự báo sản lượng cà phê Brazil năm nay đạt 65,51 triệu bao, giảm nhẹ 1% so với năm trước. Theo đó, sản lượng Arabica được dự báo giảm mạnh 11% xuống còn 40,46 triệu bao, trong khi Robusta được dự báo tăng 20%, đạt 25 triệu bao.