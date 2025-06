Đà giảm giá cà phê bất ngờ khựng lại, nguồn cung cà phê vẫn tăng từ các quốc gia sản xuất lớn

Giá cà phê hôm nay 2/6

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 kết thúc tháng ở mức 4.510 USD/tấn – mức thấp nhất trong sáu tháng rưỡi, giảm 14,9% (788 USD/tấn) so với cuối tháng 4. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 15% (788 USD/tấn), xuống còn 4.463 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 giảm 14,8% (59 US cent/pound) trong tháng 5, xuống còn 342,45 US cent/pound - mức thấp nhất trong 7 tuần qua. Hợp đồng giao tháng 9 giảm tới 17,1% (70 US cent/pound), chỉ còn 339,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 117.000 – 117.500 đồng/kg, ổn định so với cuối tuần trước.

Trong đó, Gia Lai có giá cà phê ở mức 117.300 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê hiện đang được thu mua ở mức 117.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mức giá giao dịch ở mức thấp nhất khu vực là 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê đã chịu áp lực khá nặng nền khi nguồn cung được cho là sẽ trở nên dồi dào trong thời gian tới.

Vụ thu hoạch cà phê Arabica mới ở Brazil dự kiến bắt đầu với thời tiết khô ráo, mát mẻ và mưa rải rác tại Espírito Santo, Bahia; vụ thu hoạch Robusta của nước này cũng đang diễn ra thuận lợi với chất lượng sản phẩm tốt.

Nguồn cung vẫn đang tăng lên theo tiến độ thu hoạch vụ mùa mới ở Brazil và Indonesia. Nhiều tổ chức đã đưa ra các dự báo về sản lượng vụ mới tại các quốc gia này, với những con số lạc quan. Thông tin từ Brazil cho thấy, sản lượng cà phê Robusta của nước này trong năm 2025 đạt 25 triệu bao, gần tương đương với Việt Nam. Đến nay, Brazil đã thu hoạch được khoảng 20 triệu bao cà phê Robusta.

Vụ cà phê ở Indonesia đã bắt đầu thu hoạch từ tháng 4/2025 với sản lượng dự kiến 10 triệu bao, trong đó, khoảng 7 triệu bao là cà phê Robusta.

Các chuyên gia ngành cà phê cho biết, dư địa để phát triển cà phê ở thị trường nội địa nước ta còn rất lớn. Nhu cầu sử dụng cà phê trong nước đang tăng nhanh, nhất là ở giới trẻ và khu vực đô thị, đặc biệt là với các loại cà phê chế biến sâu, cà phê đặc sản thì thị trường trong nước vẫn còn dư địa lớn. Việc đẩy mạnh tiêu thụ nội địa không chỉ giúp ổn định đầu ra, mà còn tạo sức bật cho thương hiệu cà phê Việt.

Công ty Pine Agronegocios dự báo sản lượng niên vụ 2025/26 tại Ấn Độ đạt 59,75 triệu bao, gồm 36,46 triệu bao Arabica và 23,29 triệu bao Robusta. Xuất khẩu dự kiến đạt 39,24 triệu bao, tiêu thụ nội địa giữ ở mức 20,9 triệu bao. Dự báo này thấp hơn mức trung bình 64,5 triệu bao từ các khảo sát khác.

USDA dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng tiếp trong những tháng tới, khi nông dân cần giải phóng kho bãi để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 10.

Các chuyên gia nhận định mặc dù thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến cực đoan nhưng nhờ giá cà phê đang ở mức cao, nông dân các nước đã đẩy mạnh đầu tư chăm sóc, góp phần nâng cao năng suất, dẫn đến nguồn cung dồi dào hơn trong ngắn hạn.