Vì sao có dự báo giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới?

Giá cà phê hôm nay 31/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 31/5 ở mức 4.510 USD/tấn, giảm 1,23% (56 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,48% (67 USD/tấn), chỉ còn 4.463 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 1,71% (5,95 US cent/pound), xuống còn 342,45 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 giảm 1,68% (5,8 US cent/pound), về mốc 339,8 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục nối dài chuỗi ngày đi xuống khi giảm 1.000 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm trước, xuống chỉ còn 117.000 – 117.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 1.200 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được đưa về mốc 117.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được giao dịch ở mức 117.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Ngoài ra, giá thu mua tại Gia Lai cũng giảm 1.200 đồng/kg, xuống còn 117. 300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức thấp nhất là 117.000 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg.

Cuối tháng 5/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm do nguồn cung tăng từ Brazil và Indonesia khi đang bước vào vụ thu hoạch và tồn kho tăng.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil sẽ tăng 0,5% so với niên vụ trước, lên mức 65 triệu bao; sản lượng cà phê vụ 2025/26 của Việt Nam sẽ tăng khoảng 6,9% so với niên vụ trước lên 31 triệu bao; vụ 2025/26 của Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sẽ tăng 5,1% lên 5,8 triệu bao.

Bên cạnh đó, USDA dự báo sản lượng cà phê của Indonesia trong niên vụ 2025/2026, hiện đang trong thời gian thu hoạch, đạt tổng cộng 11,25 triệu bao, tăng 5,14% so với niên vụ trước. Trong đó, sản lượng Robusta đạt 9,8 triệu bao (tăng 5,38% so với niên vụ trước) và Arabica đạt 1,45 triệu bao (tăng 3,57% so với niên vụ trước).

Tồn kho cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng qua vào 23/5/2025 là 5.438 lô. Lượng tồn cà phê Arabica cũng được ghi nhận là cao nhất trong gần 4 tháng qua, ở mức 886.590 bao, cũng gây áp lực lên giá. Với những yếu tố này, giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Brazil hiện là quốc gia sản xuất cà phê Arabica lớn nhất thế giới, còn Việt Nam giữ vị trí số một về sản xuất cà phê Robusta. Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2025 đạt 66.503 tấn, thu về 387,6 triệu USD, tăng 50,7% về lượng và tăng 112,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

USDA dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng tiếp trong những tháng tới, khi nông dân cần giải phóng kho bãi để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới bắt đầu từ tháng 10.

Các chuyên gia nhận định mặc dù thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến cực đoan nhưng nhờ giá cà phê đang ở mức cao, nông dân các nước đã đẩy mạnh đầu tư chăm sóc, góp phần nâng cao năng suất, dẫn đến nguồn cung dồi dào hơn trong ngắn hạn.

Theo số liệu do Cơ quan Cà phê và Trà Ethiopia (ECTA) công bố, xuất khẩu cà phê của nước này trong 10 tháng tính đến tháng 4/2025 đã đạt 354.302 tấn (tương đương 5,9 triệu bao), trị giá 1,87 tỷ USD, tăng 70% về lượng và tăng 87% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Con số này vượt xa mục tiêu đề ra tới 142%. Nếu xu hướng này tiếp tục trong những tháng tới, giá trị xuất khẩu dự kiến sẽ vượt mốc 2 tỷ USD vào cuối năm tài chính. Đức, Ả Rập Saudi và Mỹ vẫn là ba thị trường xuất khẩu chính của Ethiopia.