Giá cà phê có tuần giảm mạnh do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ trở nên dồi dào

Giá cà phê hôm nay 1/6

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.510 USD/tấn, giảm 5,8% (280 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm mạnh hơn, lên tới 6,7% (323 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.463 USD/tấn.

Tương tự, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 cũng giảm 5,1% (18,6 US cent/pound) so với tuần trước, đạt 342,45 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 giảm 5,3% (18,9 US cent/pound), về mốc 339,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã giảm tuần thứ 5 liên tiếp và xuống mức thấp nhất trong 4,5 tháng trở lại đây, dao động ở mức 117.000 – 117.500 đồng/kg, giảm 5.000 – 5.200 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, Gia Lai là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần qua, giảm tới 5.200 đồng/kg, xuống còn 117.300 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê cùng giảm 5.000 đồng/kg và hiện đang được thu mua ở mức 117.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, mức giảm tương tự đưa giá giao dịch về mức thấp nhất khu vực là 117.000 đồng/kg.



Như vậy cà phê Arabica đã đạt mức thấp nhất trong 7 tuần và Robusta đạt mức thấp nhất trong 6 tháng rưỡi.

Giá cà phê đã chịu áp lực khá nặng nền khi nguồn cung được cho là sẽ trở nên dồi dào trong thời gian tới.



Trong vòng cập nhật dự báo độc lập mới nhất, Pine Agronegocios đã công bố ước tính của họ về vụ mùa cà phê Brazil 2025/2026 sẽ đạt tổng cộng khoảng 59,75 triệu bao. Con số này bao gồm 36,46 triệu bao cà phê Arabica và 23,29 triệu bao cà phê Conilon Robusta.

Báo cáo dự kiến ​​xuất khẩu trong niên vụ cà phê 2025/2026 sẽ ở khoảng 39,24 triệu bao, với mức tiêu thụ tại địa phương dự kiến ​​sẽ ổn định ở mức 20,90 triệu bao. Dự báo vụ mùa từ cơ quan độc lập này được cho là ở mức thấp hơn so với các cuộc khảo sát độc lập trong nước và quốc tế, phần lớn trong số này dự báo vụ mùa cà phê Brazil 2025/2026 mới ước tính ở mức trung bình 64,50 triệu bao.

Trong khi đó trước đây chúng ta đã có dự báo từ Rabobank trước đây cho biết vụ cà phê Robusta năm 2025/26 của Brazil sẽ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 24,7 triệu bao.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm trong tuần này sau khi giá tại London giảm mạnh và nguồn cung từ các nhà sản xuất đối thủ tăng cao đã làm giảm bớt tình trạng khan hiếm nguồn cung.