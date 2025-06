Thí sinh Sơn La bước vào cuộc đua vào lớp 10

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ, phân công lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tại các điểm thi và các khâu tổ chức kỳ thi.