Giá cà phê Robusta tiếp tục lao dốc, cà phê nội địa cũng đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay 3/6

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 chốt phiên giao dịch sáng ngày 3/6 đạt 4.476 USD/tấn – mức thấp nhất trong sáu tháng rưỡi, giảm 0,75% (34 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1,3% (58 USD/tấn), chỉ còn 4.405 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 đảo chiều tăng nhẹ 0,58% (2 US cent/pound), lên mức 344,45 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9 tăng tương tự 0,59% (2 US cent/pound), đạt 341,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng/kg, xuống chỉ còn 116.000 – 116.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang phổ biến ở mức 116.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, mức giá ghi nhận là 116.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, ở mức 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay đã giảm nhẹ khi trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch có diễn biến trái chiều, giới đầu tư đánh giá nguồn cung ở các quốc gia sản xuất cà phê lớn tiếp tục tăng.

Lo ngại về nguồn cung đã giảm bớt tại Brazil và Indonesia – hai quốc gia sản xuất Robusta lớn thứ hai và thứ ba thế giới, nơi dự báo thời tiết hiện đang thuận lợi.

Vụ thu hoạch Robusta năm 2025 của Brazil đang tiến triển tốt với sản lượng cao và có khả năng vượt qua ước tính ban đầu. Vụ thu hoạch 2025 của Brazil sẽ có quy mô tương đương năm 2024, đồng thời lưu ý rằng lượng tồn kho hiện tại rất thấp trước khi các lô cà phê vụ mới bắt đầu được đưa vào kho. Vụ cà phê ở Indonesia đã bắt đầu thu hoạch từ tháng 4/2025 với sản lượng dự kiến 10 triệu bao, trong đó, khoảng 7 triệu bao là cà phê Robusta.

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho biết, tính đến quý I/2025, Malaysia nhập khẩu cà phê đạt 22.300 tấn, trị giá 132,3 triệu USD. Con số này tăng 6% về lượng và tăng 67% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam duy trì là nguồn cung cà phê số 1 cho Malaysia và còn tăng thị phần nhẹ từ 36,8% lên 36,9% bất chấp giá cà phê của Việt Nam tăng mạnh nhất trong các nguồn cung. Gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sang các thị trường gần, trong đó có khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc nhờ chi phí vận chuyển thấp, văn hóa tiêu dùng tương đồng.



Tháng 5/2025, giá cà phê Robusta tại thị trường nội giảm theo xu hướng giá thế giới. Cụ thể: Giá cà phê vào ngày 27/5/2025 giảm từ 6.800 – 7.000 đồng/kg so với ngày 28/4/2025, dao động từ 123.200 – 123.900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 5/2025 đạt 66,5 nghìn tấn, trị giá 387,6 triệu USD, tăng 50,7% về lượng và tăng 112,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2025, xuất khẩu cà phê đạt gần 780,0 nghìn tấn, trị giá 2,69 tỷ USD, giảm 5,6% về lượng, nhưng tăng 56,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng về trị giá nhờ giá cà phê tăng cao. Triển vọng xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn tích cực, dự báo xuất khẩu năm 2025 có thể đạt mốc 7 tỷ USD.