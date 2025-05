Giá cà phê tiếp đà lao dốc, cà phê trong nước cũng mất giá theo Robusta thế giới

Giá cà phê hôm nay 17/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/5 ở mức 4.865 USD/tấn, tiếp tục giảm 2,13% (106 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Tương tự, hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 2,02% (100 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, xuống chỉ còn 4.860 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 trên Sàn New York quay đầu giảm 2,49% (9,35 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 365,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 2,38% (8,85 US cent/pound), đạt 362,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 124.500 – 125.200 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.400 đồng/kg ở một số tỉnh thành sản xuất trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giảm 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống mức 124.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk cũng giảm 1.200 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 125.000 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Đắk Nông và Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 125.200 đồng/kg và 125.000 đồng/kg.

Giá cà phê sụt giảm mạnh khi tình hình nguồn cung được cải thiện. Phiên cuối tuần thị trường Robusta đã đánh dấu mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Khi có dấu hiệu về nguồn cung cà phê lớn hơn, gây áp lực lên giá sau khi Safras Mercado báo cáo rằng doanh số bán cà phê vụ 2024/25 của Brazil đã hoàn thành 97% tính đến ngày 13/5, cao hơn 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng lượng tồn kho cà phê thể hiện con số từ nguồn cung đã có sự cải thiện. Lượng tồn kho Robusta cũng tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng là 4.890 lot, tăng hơn 400 lot so với tuần trước. Ngoài ra, lượng tồn kho Arabica cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng vào thứ Sáu là 851.169 bao.

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã dự báo sản lượng cà phê 2025/26 tại Honduras, nhà sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước lên 5,8 triệu bao. Ngoài ra, công ty tư vấn Safras & Mercado đã nâng ước tính sản lượng cà phê Brazil 2025/26 lên 65,51 triệu bao từ mức ước tính trước đó là 62,45 triệu bao.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Brazil IBGE cũng đã điều chỉnh ước tính cho vụ mùa cà phê Brazil 2025/2026 (sẽ thu vào tháng 7/2025), dự là cao hơn 2,30% so với dự báo trước đó, hiện họ dự kiến ​​đạt 55 triệu bao. Báo cáo dự báo 37 triệu bao cà phê Arabica và 18 triệu bao cà phê Conilon Robusta.

Safras & Mercado ước tính khoảng gần 7% vụ mùa cà phê Brazil mới đã được thu hoạch tính đến ngày 15/5/2025. Vụ thu hoạch năm nay diễn ra chậm hơn một chút so với mức trung bình 5 năm.



Tình hình cà phê ở Việt Nam đã đi qua được 8/12 tháng thuộc vụ 2025/2026, thời gian thu hoạch sẽ đến trong khoảng 4 tháng nữa, đến nay đã ghi nhận xuất khẩu sang các thị trường tiêu dùng với tổng cộng 14,82 triệu bao trong 7 tháng đầu tiên của năm cà phê hiện tại, trong khi các dấu hiệu cho thấy cà phê của Việt Nam đã được bán ra khoảng 80%. Các vụ mùa Robusta mới từ các đối thủ cạnh tranh là Brazil, Indonesia và Uganda có khả năng sớm bắt đầu đổ vào thị trường tiêu dùng để hỗ trợ nhu cầu trong nửa cuối năm nay.

Những tuần qua thế giới đã chứng kiến ​​sự biến động gia tăng trên khắp các thị trường toàn cầu, một phần là do căng thẳng thương mại gia tăng và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Các thông báo công khai trong tháng 4 về bất đồng thương mại và đàm phán không chỉ tạo ra sự bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu mà còn gây gián đoạn cho các dây chuyền sản xuất trong các quốc gia này.

Thỏa thuận đình chiến thuế quan tạm thời trong 90 ngày đã góp phần làm tăng hoạt động đầu cơ và sự tham gia của nhà đầu tư vào thị trường tài chính, cũng như với đồng đô la Mỹ trong rổ tiền tệ.

Một tác động tiềm ẩn trong ngắn hạn có thể là áp lực gia tăng đối với các tuyến vận chuyển, thiết bị và tình trạng tắc nghẽn tuyến vận chuyển giữa hai quốc gia này khi các công ty xuất khẩu tập trung nỗ lực để vượt qua thời hạn áp thuế nhập khẩu tiếp theo.