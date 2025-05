Giá cà phê đang chịu áp lực khi vào vụ thu hoạch Robusta ở Indonesia và Brazil

Giá cà phê hôm nay 18/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.865 USD/tấn, giảm mạnh 6,9% (361 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 6,2% (321 USD/tấn), xuống chỉ còn 4.860 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 trên Sàn New York giảm 5,7% (22 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 365,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 5,2% (19,8 US cent/pound), đạt 362,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 124.500 – 125.200 đồng/kg - mức thấp nhất trong hơn 1 tháng qua, giảm mạnh 3.100 – 3.500 đồng/kg so với tuần trước. Đây cũng là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của thị trường trong nước.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông giảm 3.100 đồng/kg so với tuần trước, xuống còn 125.200 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê giảm lần lượt 3.200 đồng/kg và 3.100 đồng/kg, cùng neo ở mốc 125.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất tuần qua, giảm tới 3.500 đồng/kg, xuống còn 124.500 đồng/kg.

Hiện tại nguồn cung Việt Nam, lượng cà phê trong dân không còn nhiều, chỉ khoảng 15%. Người dân chủ yếu bán ra một cách dè dặt, không ồ ạt. Theo các chuyên gia, về cơ bản, nguồn cung cà phê năm nay không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, do tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn còn phức tạp, các khách hàng nhập khẩu hiện không còn xu hướng mua tích trữ như trước mà chuyển sang chiến lược mua vừa đủ theo nhu cầu thực tế, nhằm giảm thiểu rủi ro.

Các chuyên gia thị trường cà phê nhận định rằng, các tín hiệu gần đây cho thấy chu kỳ tăng nóng của giá cà phê có thể đã kết thúc. Chuyên gia cảnh báo: Nếu không thay đổi mô hình sản xuất, nông dân trồng và bán cà phê Việt Nam sẽ gặp khó. Đã đến lúc cần liên kết để mở rộng quy mô, giảm chi phí, tăng tiếng nói trên thị trường quốc tế.

Tồn kho trên sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất 7,5 tháng với 47.550 tấn tính đến ngày 14/5/2025, so với mức 42.250 tấn hồi cuối tháng 4/2025 và mức 41.130 tấn trong cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, giá cà phê trong nước hiện đang chịu ảnh hưởng lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt là xu hướng nguồn cung từ Brazil. Thời tiết đang ủng hộ cây trồng, song với áp lực từ sản lượng Robusta dồi dào và triển vọng Arabica phục hồi. Dự báo, giá cà phê trong thời gian tới có thể tiếp tục đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn trước khi thiết lập xu hướng mới.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 4/2025 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 8% về lượng, giảm 9,2% kim ngạch và giá giảm 1,3% so với tháng 3/2025, đạt 166.606 tấn, tương đương 965,83 triệu USD, giá trung bình 5.797 USD/tấn.

Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê giảm 9,8% về lượng, nhưng tăng 51,8% về kim ngạch và tăng 68,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2024, đạt 665.889 tấn, tương đương gần 3,8 tỷ USD, giá trung bình 5.700 USD/tấn. Trong 4 tháng đầu năm, cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang các thị trường Đức, Italia, Tây Ban Nha…