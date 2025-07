Sơn La: Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

20 hộ dân ở xã Chiềng Xôm, TP Sơn La (Sơn La) đã phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất đá. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều vị trí ta-luy dương trên các tuyến đường, khu dân cư ở Sơn La đã ngấm no nước đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao.