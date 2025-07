Mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Truyền hình Bát Xát.

Nỗ lực đảm bảo giao thông trong mưa lớn

Tại xã Tả Phìn (thuộc thị xã Sa Pa cũ), tỉnh Lào Cai, từ đêm ngày 11/7 đến sáng ngày 12/7, trên địa bàn xã Tả Phìn xảy ra mưa lớn kéo dài, lực lượng Công an xã Tả Phìn đã cử các tổ công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Qua rà soát, nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an xã phát hiện tại Km13+300, đường tỉnh lộ 155 và tại Km120, Quốc lộ 4D, thuộc thôn Pờ Sì Ngài, bị đất đã sạt xuống gây tắc đường nhẹ.

Công an xã Tả Phìn đã phối hợp cùng lực lượng an ninh cơ sở và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiến hành phân luồng giao thông, san gạt phần đất đá tràn ra đường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, Công an xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai cũng thực hiện phân luồng, giải toả ùn tắc và san lấp rãnh bị nước mưa xói mòn trên tuyến đường liên xã Tả Phìn – Ngũ Chỉ Sơn (đoạn gần điểm sinh hoạt tôn giáo điểm nhóm Tin lành Chang A Căng).

Hỗ trợ 2 xe ô tô bị mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lực lượng Công an cũng đã tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm đối trên tuyến đường có nguy cơ xả ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Cùng ngày, vào khoảng 11 giờ, tại khu vực nhà anh Châu A La, trú tại thôn Chu Lìn 1 xảy ra sạt lở đất. Hậu quả, hộ gia đình ông Châu A La bị đá rơi vào nhà, hư hỏng 11 tấm ngói Proxi – măng.

Lực lượng Công an xã Tả Phìn đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở và UBND xã hỗ trợ 5 người trong gia đình ông La và tài sản đến nơi an toàn.



Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát giao thông số 5, tổ tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã có hành động dũng cảm, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua hoàn cảnh nguy cấp.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/7, mưa lớn nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến tuyến đường liên xã từ Trịnh Tường đi Y Tý, đoạn thôn Nà Lặc đi San Hồ bị ngập.

Vào thời điểm đó, anh Vù A Khứ sinh năm 2004, thôn Tả Cồ Thàng, xã Trịnh Tường, có điều khiển xe máy mang biển kiếm soát 24 B2- 75031 cố gắng vượt qua cây cầu Nà Lặc thì bị nước cuốn trôi xe.

Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát giao thông số 5, tổ tuần tra kiểm soát số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ anh Khứ thoát khỏi khu vực nguy hiểm và giữ lại chiếc xe máy cùng các vật dụng có giá trị.



Hình ảnh cán bộ chiến sỹ Công an xã Tả Phìn không quản ngại khó khăn trong mưa lũ thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, góp phần đảm bảo an toàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an Lào Cai trong đợt mưa lũ vừa qua đã góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân.