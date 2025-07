Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Xử lý dứt điểm tình trạng khai khoáng sản trái phép

Cùng dự hội nghị các ông, bà: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trước thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Pi Toong (nay là xã Mường La), tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương liên quan xác minh, làm rõ; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo thông tin bài viết của Báo Nhân dân đăng ngày 17/6/2025 “Có hay không nhóm lợi ích bảo kê khai thác vàng trái phép ở Sơn La?”. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực bản Cang, xã Mường La (trước đây là xã Pi Toong, huyện Mường La) có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, với máy móc, phương tiện vừa được đưa vào hoạt động tại mỏ Chà Lao. Đây là mỏ nằm trong danh mục khoáng sản của tỉnh Sơn La năm 2025, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố theo Đề án điều tra khoáng sản và lập bản đồ địa chất vùng Tây Bắc.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Ngày sau khi báo chí phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, ngày 17/6/2025, Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La đã khẩn trương ban hành công văn số 493-CV/ĐU ngày 19/6/2025. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, UBND huyện Mường La và đại diện các cơ quan báo chí để chỉ đạo công tác xác minh và xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh và trả lời theo quy định. Chỉ đạo Công an xã Pi Toong (nay là xã Mường La) tăng cường kiểm tra, nắm bắt địa bàn, xử lý các vi phạm, đặc biệt là khai thác khoáng sản trái pháp luật. Nghiên cứu phương án tăng cường lực lượng, phương tiện cho các địa bàn phức tạp, có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép để đảm bảo an ninh trật tự.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xã Pi Toong (nay là xã Mường La) xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và hoàn thổ trả lại nguyên trạng mặt bằng khu vực khai thác trái phép. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương về việc khoanh định khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ để quản lý hoặc cấp phép hoạt động khoáng sản.

Chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân, chuyển cơ quan chức năng xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sử dụng hình ảnh viễn thám phục vụ công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

UBND huyện Mường La và UBND xã Pi Toong (trước khi triển khai chính quyền 2 cấp), tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về đất đai, khoáng sản theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở NN và Môi trường hoàn thổ và trả lại nguyên trạng mặt bằng khu vực khai thác khoáng sản trái phép.

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ kiểm tra theo Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 18/6/2025 của UBND huyện Mường La (trước khi triển khai chính quyền 2) cấp về việc kiện toàn Tổ kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Pi Toong (nay là xã Mường La).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến khoáng sản.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Định hướng về quản lý, khai thác khoáng sản hiệu quả

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Mường La.

Trong đó, Công an xã Mường La được giao nhiệm vụ nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; tổ chức phát động phong trào phát giác, tố giác tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép ngay từ cơ sở.

Phối hợp và làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xác định trữ lượng khoáng sản tại khu vực đã và đang có hoạt động khai thác. Trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án tổ chức đấu giá mỏ công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với xã Mường La, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin, chủ động báo cáo kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các dấu hiệu vi phạm liên quan đến khai thác khoáng sản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ các quy định và tác hại của khai thác trái phép và chủ động tố giác hành vi vi phạm.

Hội nghị báo cáo về tình hình quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân trong quá trình quản lý, để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép tại xã Mường La; trên cơ sở đó, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định.