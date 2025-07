Sơn La: Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh với nhiều hoạt động

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La

Ngày 7/7, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La, đã chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La dự kiến sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 10/10/2025, tại quảng trường Tây Bắc. Bên cạnh đó, sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng, như: Phát động cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật với chủ đề “Sơn La 130 năm hình thành và phát triển”; khởi công, khánh thành một số công trình, dự án lớn của tỉnh; tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Trưng bày gian hàng giới thiệu về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội; sản phẩm du lịch, nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La; liên hoan nghệ thuật xòe Thái

Trình diễn trích đoạn lễ hội hoặc nghi lễ truyền thống của các dân tộc tỉnh Sơn La; thi đấu các môn thể thao truyền thống; thi trưng bày, giới thiệu nông sản của các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La

Báo cáo về tiến độ chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La, bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Về công tác chuẩn bị, đến nay, các sở, ban, ngành đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành đề cương tuyên truyền, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn triển khai thông tin sâu rộng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La đã sản xuất nhiều tin, bài, phóng sự trên các nền tảng, bằng tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái, nhằm lan tỏa ý nghĩa của sự kiện đến đông đảo người dân. Đặc biệt, các phóng sự "Sơn La 130 năm hình thành và phát triển" và 07 tập phim tài liệu về lịch sử tỉnh đang được khẩn trương xây dựng.

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo các công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Tổ tham mưu, tổ chức họp bàn, khảo sát thực tế tại quảng trường Tây Bắc để thống nhất nội dung và đề xuất dự toán kinh phí, đồng thời xây dựng dự thảo khung chương trình lễ kỷ niệm.

Sở Ngoại vụ cũng đã chuẩn bị các điều kiện đón tiếp đại biểu quốc tế, bao gồm việc cử cán bộ phiên dịch tiếng Lào và quy trình xin phép cho đoàn đại biểu 09 tỉnh nước CHDCND Lào tham dự.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông cũng được triển khai đồng bộ. Công an tỉnh đã tăng cường nắm tình hình, quản lý biên giới, phòng ngừa tội phạm và đảm bảo an ninh xã hội.

Sở Xây dựng đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Viễn thông Sơn La để mở rộng phủ sóng Wi-Fi miễn phí tại quảng trường Tây Bắc.

Sơn La họp Ban Tổ chức, chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Lễ Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh, khẳng định và tôn vinh những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Tổ chức, tổ giúp việc và các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát hoàn thiện các các nội dung, nhiệm vụ được phân công, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức lễ kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn; tạo dấu ấn lan toả, thúc đẩy quảng bá hình ảnh của Sơn La đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế.



Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định và tôn vinh những thành tựu đã đạt được của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực của các cấp, ngành lễ Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La hứa hẹn sẽ là một sự kiện thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển của tỉnh Sơn La.