Giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, điều gì đang xảy ra trên thị trường?

Giá cà phê hôm nay 20/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/5 đảo chiều tăng 2,22% (108 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.973 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 2,1% (102 USD/tấn), đạt 4.962 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 trên Sàn New York tăng mạnh 2,49% (9,05 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 374,7 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 2,47% (8,95 US cent/pound), đạt 371,95 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay hồi phục mạnh, lên mức 126.000 – 126.700 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông lên 126.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mốc 126.500 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất 126.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận, giá cà phê thời gian qua đã có biến động trái quy luật. Thông thường các năm trước, vào mùa vụ thu hoạch rộ cà phê tại Việt Nam (từ tháng 11 năm trước - hết tháng 4 năm sau), giá cà phê sẽ giảm. Từ tháng 5 - tháng 10 là thời gian không thu hoạch cà phê, giá cà phê sẽ tăng. Thế nhưng năm nay, giá cà phê liên tục tăng rất mạnh vào thời gian thu hoạch rộ. Từ cuối tháng 4/2025 đến nay, giá cà phê lại đang có dấu hiệu giảm.

Trên hai sàn giao dịch thế giới, giá cà phê Arabica và cà phê Robusta đồng loạt tăng, do lượng mưa thấp hơn bình thường tại các vùng trồng cà phê của Brazil.

Các đại lý cho biết, tốc độ thu hoạch Robusta ở Brazil đang chậm hơn một chút so với năm ngoái, nhưng sản lượng được kỳ vọng sẽ tăng. Thời tiết lạnh đang đến gần các vùng trồng cà phê của Brazil, với khả năng sương giá có thể xảy ra trong tháng 5 này.

Theo Cecafe, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 4/2025 đã giảm 28% so với cùng tháng năm ngoái, chỉ còn 3,05 triệu bao. Tổng xuất khẩu cà phê của quốc gia này trong 4 tháng đầu năm 2025 giảm 15,5% so với năm trước, đạt 13,2 triệu bao.

Sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng cảng biển tại Brazil đang gây khó khăn cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng của nhiều ngành công nghiệp lớn, trong đó có cà phê.

Tại Việt Nam, lượng cà phê tồn trong dân hiện nay không còn nhiều. Với kết quả xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2025 lên tới 3,8 tỷ USD, dự báo ngành cà phê Việt Nam hoàn toàn có thể chạm mốc 7 tỷ USD trong năm 2025, khẳng định vị thế của Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê robusta hàng đầu thế giới.