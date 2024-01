Mường La phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn

Huyện Mường La vừa tổ chức Chương trình Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại chương trình gặp mặt, ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La đã thông tin kết quả nổi bật của huyện sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 06/19 chỉ tiêu đã đạt và vượt, 13/19 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 03 khâu đột phá về: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phát triển nông nghiệp xanh gắn với kinh tế du lịch, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ.

Chương trình Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024 của huyện Mường La. Ảnh: Thanh Tâm.



Những thành tựu của huyện đạt được trong thời gian qua có sự động viên, đóng góp ý kiến quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện; sự chia sẻ, đồng hành tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương và tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện.

Mường La đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội

Năm 2023, huyện Mường La triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người nghèo, người có công. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,61% xuống còn 14,11% (giảm 3,5% so với năm 2022), hộ cận nghèo giảm từ 14,66% xuống còn 11,46% (giảm 3,2% so với năm 2022), có 304 hộ xin thoát nghèo.

Vận động tặng 5.716 thẻ BHYT, trị giá 295 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99,5/91% (vượt 8,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Chi trợ cấp cho 1.683 lượt đối tượng có công (3.669,68 triệu đồng), 33.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội (17.378,82 triệu đồng).

Ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La thông tin các kết quả đạt được của huyện trong năm 2023. Ảnh: Thanh Tâm.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuyển quân 115 chỉ tiêu (đạt 100%); tổ chức diễn tập ứng phó lũ bão - tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp huyện đạt xuất sắc. Phát hiện, điều tra làm rõ 210/212 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội về ma túy; thụ lý, khởi tố điều tra 149 vụ, 199 bị can. Tổ chức thành công ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc "điểm" tại xã Ngọc Chiến. Là đơn vị thứ ba trong việc cấp căn cước công dân (theo Đề án 06/CP của Chính phủ), thứ hai việc kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

Duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị với huyện Mường La, tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào trong quy hoạch, phát triển nông nghiệp và khắc phục hậu quả sau lũ. Triển khai hiệu quả Chương trình liên kết vùng giữa 05 huyện: Mường La, Bắc Yên (tỉnh Sơn La), Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) về phát triển nông nghiệp, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của vùng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường kết nối vùng, kết nối du lịch, sản phẩm OCOP, tôn vinh vẻ đẹp của hoa Sơn Tra, hoa Tớ Dày, phối hợp tuần tra bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới.

Mường La phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn

Năm 2023, huyện Mường La có tổng diện tích trồng cây hàng năm là 27.324,3 ha, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Tổng diện tích cây ăn quả và sơn tra đạt 9043,7ha (đã tiêu thụ 33.012 tấn). Tập trung phát triển sản phẩm hoa quả đặc trưng (xoài, nhãn, vải chín sớm, táo đại, chuối tây ...).

Duy trì và phát triển 13 chuỗi giá trị nông sản, 05 sản phẩm OCOP đã được đánh giá, xếp hạng (trong đó 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp tỉnh Sơn La). Quản lý, bảo vệ 67.893,25 ha rừng hiện có, trồng 490.807 cây phân tán các loại, 72,04 ha rừng thay thế, chăm sóc 355,3 ha rừng trồng.

Năm 2023, huyện Mường La có tổng diện tích trồng cây hàng năm là 27.324,3 ha, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Ảnh: Thanh Tâm.

Thu hút đầu tư xây dựng 01 nhà máy chăn nuôi lợn tại xã Chiềng San, Chiềng Hoa với 3.800 con, sản lượng lợn thương phẩm 40.000 con/năm; 01 nhà máy chế biến các sản phẩm từ chuối Tây tại xã Mường Bú công suất 9.500 tấn/năm. Huy động Nhân dân làm mới 25 tuyến đường giao thông, với chiều dài 19,2km, tổng kinh phí 33,033 tỷ đồng (nguồn xã hội hoá từ Nhân dân 10,389 tỷ đồng). Chỉ đạo ứng phó kịp thời với mưa lũ, sạt lở: Di chuyển sắp xếp dân cư trên 200 hộ, quy hoạch, xây dựng bố trí nơi ở mới 37 hộ, tổng mức đầu tư 18,25 tỷ đồng.

Cũng tại Chương trình gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và các cơ quan báo chí đề nghị huyện tiếp tục phối hợp, tạo thuận lợi cho các phóng viên tác nghiệp, phản ánh toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng huyện Mường La lần thứ XXI đã đề ra.

Tại Chương trình gặp mặt, Ban Thường trực huyện uỷ Mường La tặng quà cho các đồng chí đại biểu nguyên là lãnh đạo huyện. Ảnh: Thanh Tâm

Bế mạc Chương trình, ông Vũ Đức Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường La cho biết, khối lượng công việc mà Đảng bộ huyện sẽ thực hiện trong năm 2024 là rất lớn. Đòi hỏi nhiều nguồn lực và sự nghiêm túc, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo tiền đề vững chắc cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để có được thành công, luôn cần có sự quan tâm, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm sâu sắc của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và nhất là sự đồng hành, chung tay của các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh.