Mường La (Sơn La): Tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trong những ngày vừa qua, mưa liên tục trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) đã gây ra thiệt hại về người, tài sản, hoa màu... Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La đã nhanh chóng tập trung chỉ đạo huy động lực lượng, sớm khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Clip: Mường La (Sơn La): Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Mường La (Sơn La) có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày, đêm 05/8 và sáng 06/8 do lượng mưa to kéo dài nên đã gây ra thiệt hại về người, tài sản, hoa màu... Trong đó, về người: có 01 người chết do lũ cuốn trôi (anh Lò Văn La sinh năm 1990, tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao); về nhà: có 109 nhà bị ảnh hưởng (08 hộ nhà sập đổ hoàn toàn, 43 nhà bị đá lăn vào nhà, 32 nhà có nguy cơ sạt lở cao, 26 nhà phải di dời khẩn cấp); về giao thông: QL279D sạt và tắc đường tại 5 điểm, đường liên tỉnh, liên xã bị sạt lở 19 điểm chiều dài khoảng 406m, khối lượng đất đá 738 m3, 01 ngầm tràn bị hư hỏng, 02 cầu treo bị ảnh hưởng; về sản xuất: diện tích lúa ruộng bị vùi lấp cuốn trôi 30,6 ha, 0,4 ha hoa màu, 01 ha ngô; về thủy lợi: khoảng 1400 m kênh mương bị hư hỏng, vùi lấp; về thiệt hại khác: 01 Công trình nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, gãy đổ 03 cột điện, lũ cuốn trôi 70 mét kè đất đá. Ước tính thiệt hại do mưa lũ khoảng 4.377 triệu đồng.

Huy động người dân tháo dỡ, di chuyển nhiều ngôi nhà có nguy cơ sạt sụt... Ảnh: TTTTVH huyện M.La

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo từ các xã, thị trấn. Để chủ động trong công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN huyện Mường La (Sơn La) đã đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn, đồng thời chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy đi kiểm tra tại các địa bàn được giao phụ trách để nắm bắt tình hình thiệt hại, chỉ đạo công tác khắc phục, thống kê thiệt hại; chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ các hộ di chuyển tài sản đến nơi ở an toàn; tại các điểm sạt lở yêu cầu phải gắn biển cảnh báo người dân, thông tin, tuyên truyền, cảnh báo kịp thời đến mọi người dân biết để chủ động trong quá trình lưu thông.

Xã Chiềng Lao, huyện Mường La (Sơn La) bị thiệt hại nhất trong đợt mưa lũ này, với 07 hộ dân bị nhà sập đổ hoàn toàn, 16 nhà dân phải di dời khẩn cấp và 1 người chết bị lũ cuốn trôi. Trao đổi với PV, ông Quàng Văn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã đã huy động lực lượng, nhân dân, dân quân tự vệ giúp bà con di chuyển tài sản. Đối với các hộ bị trôi nhà hoàn toàn và nguy cơ cao bị sạt lở, xã đã đưa các hộ đến ở nhà văn hóa bản, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân; hỗ trợ kinh phí, động viên gia đình có người chết.

Nhiều tuyến đường bị sạt sụt nghiêm trọng làm tắc đường tại nhiều điểm. Ảnh: TTTTVH huyện M.La

Xã Tạ Bú, huyện Mường La (Sơn La) cũng là một trong những xã bị ảnh hưởng do mưa lũ này, ông Lò Bun Ly, Bí thư Đảng ủy xã Tạ Bú, thông tin: Tính đến 15h ngày 6/8, trên địa bàn xã Tạ Bú có 8 hộ dân cần phải di dời khẩn cấp, 14 hộ có nguy cơ sạt lở cao, 70 hộ ảnh hưởng do sạt lở; hơn 12ha lúa, gần 2 ha ngô, sắn ở bản Pết và bản Bắc bị ảnh hưởng. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN xã, các ngành chức năng, các bản huy động lực lượng dân quân tại chỗ để di chuyển các hộ dân về nơi an toàn. UBND xã, Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN xã tiếp tục nắm tình hình thời tiết, huy động lực lượng tại chỗ giúp dân bảo vệ tính mạng, tài sản, vận động các gia đình có nguy cơ sạt lở di chuyển kịp thời, đảm bảo an toàn.

Triển khai nhiều phương án khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Mường La (Sơn La)

Cùng với cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Mường La (Sơn La), lực lượng Công an huyện Mường La, Ban CHQS huyện Mường La và Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Mường La thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, Công ty thủy điện Sơn La, Huổi Quảng - bản Chát đã huy động lực lượng, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân các xã bị ảnh hưởng mưa lũ.



Lực lượng Công an huyện Mường La và Đội cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Mường La thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La triển khai các phương án đảm bảo an toàn. Ảnh: TTTTVH huyện M.La

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Nặm Păm, huyện Mường La (Sơn La), ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La, cho biết: Trong một tuần vừa qua, trên địa bàn huyện Mường La có mưa vừa đến mưa rất to nên tình hình sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ trên địa bàn huyện Mường La rất là phức tạp. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8 xã bị ảnh hưởng rất nặng, đặc biệt như xã Chiềng Lao, Tạ Bú và Nặm Păm. Ban chỉ đạo PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo các thành viên, Ban chỉ đạo PCTT-TKCN các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", chỉ đạo cơ sở triển khai an toàn trước hết là người và sau đó là tài sản đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: TTTTVH huyện M.La

Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Chiềng Lao, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La (Sơn La) cho biết: Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN huyện, các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét hoặc bị ngập sâu khi mưa lớn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phân công trực ban 24/24 giờ tại trụ sở; liên lạc và chỉ đạo các bản có nguy cơ sạt lở và ngập úng cao trực, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, chủ động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng, chữa bệnh cho người dân; bố trí chỗ ở tạm và có phương án tái định cư đối với những hộ gia đình bị mất nhà cửa.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN huyện Mường La (Sơn La) kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: TTTTVH huyện M.La

Dự báo tình hình mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN huyện Mường La (Sơn La) đang tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt phương án “4 tại chỗ” trong PCTT và TKCN, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan gây ra.