Đây là loại rau phổ biến nhưng ít ai biết, ngoài tác dụng giàu dinh dưỡng nó còn có nhiều tác dụng trong phòng, chữa bệnh.

Lợi ích của rau cải xanh đem đến cho sức khỏe

Cải là một trong những loại rau quen thuộc trong bữa ăn của gia đình Việt. Loại rau này là một trong những loại thực vật bổ dưỡng nhất đối với sức khỏe con người. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất thiết yếu khác giúp giảm nguy cơ ung thư, tăng cường sức khỏe tim và nhiều lợi ích khác.

Các loại rau họ cải phổ biến là bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels, cải rổ, cải xoăn và cải bẹ xanh....

Giảm nguy cơ ung thư: Trong rau cải xanh có nhiều hóa chất có hoạt tính sinh học giúp ngăn ngừa ung thư. Trong đó, vitamin C và carotenoid được chứng minh là có khả năng chống ô xy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do này là tác nhân làm hư hại tế bào và góp phần dẫn đến ung thư.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Hàm lượng chất xơ trong rau sẽ giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm huyết áp cao. Đây vốn là những yếu tố góp phần gây bệnh tim, theo Healthline.

Tốt cho quá trình giảm cân: Ăn các loại thực phẩm chứa ít calo và giúp no lâu là mấu chốt giúp giảm cân thành công. Các loại rau họ cải đều đáp ứng được điều này vì rất giàu chất xơ. Chất xơ chứa ít calo nhưng lại tiêu hóa chậm nhờ đó giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Để đảo bảo cơ thể khỏe mạnh, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người trưởng thành nên ăn chất xơ từ 25 đến 30 gram/ngày.

Tốt cho đường ruột: Ăn các loại rau họ cải sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Lợi ích này có được là nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ khi đến ruột kết sẽ được vi khuẩn đường ruột phân hủy và lên men. Quá trình này tạo ra các a xít béo chuỗi ngắn, làm giảm nồng độ pH của ruột kết. Độ pH thấp sẽ gây bất lợi cho vi khuẩn có hại nhưng lại kích thích vi khuẩn có lợi phát triển.

Ăn canh rau cải rất tốt cho sức khỏe.

Một số bài thuốc dân gian từ rau cải

TS. Nguyễn Đức Quang có bài viết trên Sức khỏe & Đời sống, theo Đông y, cải canh có vị hơi cay đắng, tính ấm; vào kinh phế. Giới tử vị cay, tính ấm; vào kinh Phế. Ngoài ra, cải canh cung cấp protid, lipid, glucid, celulose, caroten, vitamin C, acid amin, các nguyên tố Ca, P, Fe. Hỗ trợ hệ tiêu hóa, chống táo bón, chống lão hóa, hỗ trợ tim mạch, chữa gout và phòng chống ung thư bàng quang… Dùng chữa ho hen, làm tan khí trệ, chữa kết hạch, đơn độc sưng tấy.

Trừ đờm, chữa ho: Hạt cải canh 4g, hạt tía tô 12g, hạt rau cải củ 12g. Sắc uống. Dùng cho các chứng bệnh do đờm lạnh, ho, hen suyễn, đờm nhiều và loãng, tức ngực.

Trừ độc, tiêu nhọt:

Bài 1: Hạt cải canh, hành ta liều lượng như nhau. Nghiền hạt cải thành bột, cho hành củ vào trộn nhuyễn, đắp vào chỗ bị nhọt hay hạch. Ngày làm 1 lần cho đến khi khỏi. Chữa áp-xe lạnh (âm thư), nổi hạch, nhọt lâu ngày mà không có đầu.

Bài 2: Hạt cải canh nghiền thành bột, thêm ít giấm hoà đều, đắp chỗ nhọt mới phát.

Phòng chống cảm mạo: rễ cải canh 60 - 80g, đường đỏ 30g. Rễ cải rửa sạch, thái đoạn; sắc lấy nước; cho uống trong ngày.

Chữa xuất huyết do loét dạ dày, hành tá tràng: Cải canh rửa sạch, cắt đoạn, nhúng trong nước sôi 5 - 10 phút, ép lấy 30 - 50ml nước, hâm nóng cho uống (có thể thêm đường trắng vừa đủ).

Kiện tỳ, hỗ trợ đường tiêu hóa: Cải canh rửa sạch, phơi héo, cắt đoạn, ngâm chìm trong nước muối (tỉ lệ ≥ 4%), 3 - 5 ngày. Ăn rau và uống nước trong bữa ăn. Dùng khi dạ dày thiếu acid, sôi bụng, phân sống hoặc lạm dụng kháng sinh đường uống (giúp tái tạo vi khuẩn có ích trong ruột). Do dưa chua sinh nhiệt thấp nên thích hợp làm món ăn cho người béo phì và đái tháo đường.

Kiêng kỵ: Người sức yếu, sốt nóng (khí hư hữu nhiệt), yếu phổi ho khan không dùng.