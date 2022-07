Quảng Nam: Đổi đời nhờ liều vay vốn ngân hàng trồng hoa, quất cảnh

Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã mạnh dạn vay vốn của Agribank để trồng hoa, cây cảnh, từ đó trở nên giàu có, nhiều hộ thu lãi 200-300 triệu đồng/năm.

Trong số đó, phải kể đến mô hình trồng quất cảnh của hộ anh Nguyễn Hoàng Triều (SN 1991, ở phường Thanh Hà, TP.Hội An).

Vay vốn tạo dựng vườn quất cảnh

Chúng tôi cùng cán bộ Agribank Chi nhánh TP.Hội An đến thăm mô hình trồng quất cảnh của anh Triều, được anh cho biết: Trước đây anh làm kế toán, tuy nhiên do thời gian gò bó, thu nhập lại không cao nên anh đã quyết định nghỉ việc, về xây dựng mô hình trồng quất cảnh để tạo hướng đi tiếp theo, nhằm phát triển kinh tế cho gia đình.

Năm 2019, với số tiền tích góp được và vay thêm của Agribank Chi nhánh TP.Hội An, anh bắt đầu xây dựng mô hình trồng quất cảnh. Anh Triều cho biết thêm, ở TP.Hội An, mô hình trồng quất cảnh bán tết rất phát triển. Vì vậy sau khi được tiếp cận được nguồn vốn, anh đã nghiên cứu, học hỏi các hộ trồng quất cảnh đi trước để xây dựng mô hình.

Có vốn Agribank tiếp sức, anh Nguyễn Hoàng Triều đã xây dựng được mô hình trồng quất cảnh, thu lãi gần 300 triệu đồng/năm. Ảnh: Trần Hậu

Ban đầu do vốn ít nên anh đầu tư khoảng 200 chậu quất cảnh, vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm. Theo thời gian mô hình trồng quất cảnh phát triển ổn định, cho hiệu quả kinh tế cao, cứ thế anh mạnh dạn tăng số lượng chậu quất theo từng năm.

Nhận thấy mô hình trồng quất cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao, nguồn vốn phát huy hiệu quả, đầu năm 2022 anh tiếp tục vay thêm 1 tỷ đồng của Agribank Chi nhánh TP.Hội An để mở rộng mô hình trồng quất cảnh.

"Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi rất biết ơn Agribank đã cho tôi vay vốn. Là thanh niên trẻ mới khởi nghiệp, nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với tôi. Được Agribank cho vay vốn đã tiếp thêm động lực cho tôi mạnh dạn xây dựng mô hình trồng quất cảnh. Mặc dù mới khởi nghiệp 3 năm nay, nhưng mô hình trồng quất cảnh của tôi đã cho thu nhập ổn đình. Hiện nay, mỗi năm tôi bán ra thị trường khoảng 500 chậu cây quất cảnh, giá bán khoảng 2 triệu đồng/chậu. Doanh thu hàng năm khoảng hơn 800 triệu đồng, sau khi trừ chi phí tôi lãi gần 300 triệu đồng" - anh Triều phấn khởi cho hay.

Bạn đồng hành của nhà nông

Ông Nguyễn Đình Thương - Giám đốc Agribank Chi nhánh TP.Hội An cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hội An để tiếp vốn cho người dân nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, đặc biệt là các mô hình trồng hoa, cây cảnh.

Ở Hội An, không những hộ anh Nguyễn Hoàng Triều mà còn nhiều hộ tiêu biểu khác vay vốn Agribank đầu tư làm ăn hiệu quả như hộ anh Lê Viết Lưỡng (Cẩm Châu); hộ anh Phan Huy Vũ (Minh An)… Việc được tiếp cận nguồn vốn Agribank kịp thời đã giúp người dân tự tin mở rộng quy mô, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ đó, đã giúp cho hàng nghìn hộ dân ở TP.Hội An có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu.

Theo ông Thương, đặc thù Hội An là thành phố du lịch, do vậy chi nhánh luôn xác định đầu tư mạnh nguồn vốn vay trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ để cho hộ cá thể và doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh.

"Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn kịp thời phát triển sản xuất, kinh doanh. Agribank Chi nhánh TP.Hội An đang là "người bạn" đồng hành giúp người dân nâng cao thu nhập, góp phần tiếp thêm sức mạnh cùng với chính quyền TP.Hội An xây dựng thành phố ngày càng thịnh vượng..." - ông Nguyễn Đình Thương - Giám đốc Agribank Chi nhánh TP.Hội An cho hay.