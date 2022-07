Nhờ tạo hình cây me bonsai độc lạ, ông nông dân ở Long An thu về tiền tỷ

Bằng kỹ thuật làm bonsai điêu luyện ông nông dân Bùi Quốc Nam (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã thu nhỏ những cây me thiên nhiên thành cây me bonsai xinh xắn, cổ quái trong chậu mang về tiền tỷ.

Ông Nam cho biết, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chơi và làm bonsai. Ông Nam chủ yếu làm cây me bonsai.

Ông Bùi Quốc Nam (thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) trong vườn làm bonsai. Ảnh: Trần Đáng

Từ ông xe ôm đến "vua" làm bonsai

Giới chơi sinh vật cảnh miền Nam gọi ông Nam là "vua me", bởi gắn liền với những tác phẩm cây me bonsai nổi tiếng.

Cách đây 9 năm, một cây me bonsai của ông Nam đoạt giải "quán quân" liên tiếp 3 năm liền ở TP.HCM. Cây me bonsai này sau này được ông Nam bán với giá 1 tỷ đồng cho một người chơi kiểng ở Cần Đước (Long An).

Để trở thành "vua me" ít ai biết rằng ông Nam đi lên từ nghề… chạy xe ôm. Với máu me chơi kiểng, cứ chạy xe ôm được bao nhiêu, ông Nam tích cóp mua cây kiểng. Chạy xe ôm thấy đâu có cây kiểng đẹp là ông gạ mua. Không đủ tiền trả một lần, ông Nam mua cây kiểng trả góp.

Hàng xóm chê cười, vợ con cằn nhằn ông mặc. Mua phôi kiểng về sửa hư, mất cả cây vàng, ông vẫn không bỏ cuộc. Thiếu kiến thức làm bonsai ông đăng ký khóa học tạo dáng bonsai của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Theo thời gian, độ "lì lợm" của ông Nam khiến vườn bonsai của ông ngày càng phình to. Số lượng cây kiểng ngày càng tăng nhanh.

Có điều ông Nam chỉ khoái chơi cây me bonsai. Những cây me có tàng ngã lả lướt, vỏ sần sùi, cổ quái khiến ông mê mệt. Trong vườn cây bonsai của ông Nam lúc nào sản phẩm cây me bonsai cũng chiếm áp đảo.

Ông Nam cho biết, những chuyến đi vùng sâu, vùng xa tìm mua phôi me về làm kiểng như "cơm bữa" với ông. Những phôi me có giá vài trăm ngàn đến nhiều triệu đồng.



Theo ông Nam, để cây me bonsai có giá trị cao thì cây phải có trái. Muốn làm me bonsai có trái phải trồng mất từ 4 năm. Đây là thời điểm me cho trái.

Ngoài ra, bí quyết để làm bonsai nói chung, cây me bonsai nói riêng có giá trị cao người làm phải có cặp mắt tinh tường khi chọn mua phôi.

Cây me bonsai của ông Nam cho trái trĩu cành. Ảnh: Trần Đáng

Theo ông Bùi Quốc Nam (thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An), muốn làm bonsai thành công phải chọn mua phôi quái và độc lạ. Ảnh: Trần Đáng

"Chọn mua phôi về làm kiểng phải độc lạ, quái dị thì bán mới có tác phẩm đẹp, giá cao", ông Nam thổ lộ.

Đây cũng là phong cách chơi và làm kiểng của ông Nam là vừa làm theo "bài" (nghệ thuật) vừa làm cây quái.

Hiện, nhiều người làm bonsai cứ lấy cây "bài" làm cây quái và ngược lại. Khi làm không ra thành phẩm họ thường phá đi làm lại nên rất mất thời gian. Theo ông Nam, phải nương theo dáng cây thiên nhiên mà uốn nắn, tỉa tót cho ra thành phẩm.

Ông Nam cũng chia sẻ, làm kiểng nghệ thuật và làm "hàng chợ" khác nhau rất nhiều.

"Làm cây nghệ thuật đòi hỏi nghiêm ngặt tỷ lệ, kích thước thân, cành, chậu. Còn hàng chợ chỉ cần tổng thể cây phải đẹp, hút mắt người mua", ông Nam bộc bạch.

Làm bonsai "hái" tiền tỷ

Hôm chúng tôi đến vườn bonsai của ông Nam cũng là lúc ông vừa nhận cọc bán cây me bonsai giá 200 triệu đồng. Ông Nam khoe, từ đầu năm đến giờ ông bán cây kiểng thu hơn 400 triệu đồng.

Ông Bùi Quốc Nam (thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An) đang làm bonsai. Ảnh: Trần Đáng

Hiện, vườn bonsai của ông Nam có hơn 200 gốc kiểng. Ngoài cây me bonsai, ông Nam còn làm mai chiếu thủy bonsai và kim quýt bonsai.

Theo ông Nam, những sản phẩm bonsai của ông phần lớn là phục vụ người chơi có thu nhập trung và cao cấp. Trong vườn bonsai của ông Nam nhiều cây kiểng có giá vài trăm triệu đồng.

Ông Nam tuyệt đối không bán cây kiểng qua chợ online. Nếu khách thích mua phải đến tận vườn xem cây.

30 năm kinh nghiệm làm kiểng bonsai đã cho ông Bùi Quốc Nam (thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An) nhiều tác phẩm nghệ thuật, đoạt giải cao. Ảnh: Trần Đáng

Vài năm gần đây, ông Nam không còn tập trung làm hàng chợ. Theo ông Nam, thời gian "cày" làm hàng chợ "bốc ngắn, cắn dài", tích lũy tài sản đã qua. Giờ là lúc ông tập trung chăm nom những mặt hàng cao cấp.

Thư ký Hội Sinh vật cảnh tỉnh Long An Hồ Nhuận Đăng Sơn đánh giá, ông Nam là một nghệ nhân bậc thầy làm bonsai. Ông có nhiều tác phẩm bonsai giá trị nghệ thuật. Những sản phẩm bonsai này khi đi dự thi đã đoạt những giải cao.