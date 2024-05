Lời tri ân thầy, cô đầy xúc động của học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai)

Ngày 27/5, Trường THPT số 1 Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023 - 2024 và tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12.

Lễ tổng kết năm học 2023- 2024 và tri ân, trưởng cho học sinh khối 12. Ảnh: Mùa Xuân.

Trường THPT số 1 Mường Khương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học

Năm học 2023 – 2024, là năm học được nhà trường tiếp tục triển khai, với chủ đề: "Vì học sinh thân yêu; xây dựng trường học hạnh phúc; đổi mới và hội nhập" nhà trường tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề, hoạt động ngoài giờ lên lớp trú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tập thể, cộng động; rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống cho học sinh.

Những cảm xúc đầy trầm tư của các em học sinh khối 12, Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) tại buổi Lễ tổng kết năm học cuối cấp. Ảnh: Mùa Xuân.

Cùng với đó, nhà trường còn tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ chức tập huấn công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học.

Tổ chức tập huấn, thực hiện tốt công tác cấp dưỡng, công tác y tế, chăm lo sức khỏe; phòng chống cháy nổ; bạo lực học đường thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn cho học sinh ở bán trú, nội trú; đảm bảo an ninh, an toàn trường học...

Năm học 2023 - 2024, nhà trường duy trì tỷ lệ chuyên cần đạt 98.45%. Về kết quả rèn luyện, đối với học sinh khối lớp 10,11 có 96,9% đạt khá, tốt. Kết quả học tập, có 51,3% đạt khá, tốt.

Đối với học sinh khối lớp 12, có 76,6% tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi; 100% học sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Mường Khương phát biểu. Ảnh: Mùa Xuân.

Cũng trong năm học này, nhà trường có 43 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường và 23 em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh đạt 1 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ 17/40 trường tham gia, đạt giả khuyến khích toàn đoàn.

Và đặc biệt vào cuối năm học nhà trường vinh dự nhận được tin vui khi em học sinh Lồ Phà Tú Anh, lớp 12A2 đạt giải nhất cuộc thi "Tinh hoa Việt Nam" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Các thầy, cô giáo Trường THPT số 1 Mường Khương nhận Giấy khen của Hội Khuyến học huyện Mường Khương. Ảnh: Cao Chung.

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết năm học 2023-2024, thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai) chúc các em học sinh khối 10, 11 có một kỳ nghỉ hè bổ ích, ý nghĩa, vui vẻ bên người thân, gia đình.

Đồng thời, cố gắng giúp đỡ gia đình lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Tặng Giấy khen cho các thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024. Ảnh: Cao Chung.

"Buổi lễ tổng kết hôm nay còn có ý nghĩa đặc biệt đối với 271 em học sinh khối 12 đã hoàn thành chương trình THPT. 3 năm học tập và rèn luyện dưới mái trường THPT số 1 Mường Khương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi học sinh và tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ các thầy, cô trong từng bài giảng từ khi các em mới chập chững bước vào trường.

Thay mặt các thầy cô giáo trong nhà trường, xin chúc các em học sinh khối 12 luôn luôn mạnh khỏe, chăm chỉ rèn luyện, tập trung ôn thi và thi đỗ tốt nghiệp 100%". Thầy giáo Phan Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 huyện Mường Khương nhấn mạnh.

Lời tri ân đầy xúc động của học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Mường Khương

Đại diện cho hơn 270 em học sinh khối 12 phát biểu tri ân đến các thầy, cô giáo trong nhà trường, em Nguyễn Thuý Nga, học sinh lớp 12 A1, xúc động: Trong không khí đầy xúc động của buổi lễ tổng kết năm học 2023 - 2024 và lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12 niên khoá 2021-2024, em rất vinh dự được thay mặt cho các bạn học sinh khối 12 bày tỏ cảm xúc và lời tri ân thầy, cô và cha, mẹ.

"Dẫu biết thời gian vội vã và trôi nhanh

Dẫu biết thời gian có bao giờ trở lại

Dẫu biết có ngày gặp gỡ sẽ có ngày chia xa".

Khen thưởng các em học sinh Trường THPT số 1 Mường Khương có thành tích cao trong học tập năm học 2023 - 2024. Ảnh: Cao Chung.

Mới ngày nào chúng em còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ, rụt rè bước vào ngôi trường THPT số 1 Mường Khương này. Vậy mà hôm nay chúng em sắp được hoàn thành khoá học cấp THPT, chúng em sắp phải chia xa thầy cô, chia xa bạn bè, xa hàng cây ghế đá, xa lớp học thân thương, xa mái trường THPT số 1 Mường Khương yêu dấu.

"Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao."

Các em học sinh cài lên cha mẹ những đóa hoa thơm của lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, cùng với lời hứa luôn chân cứng đá mềm, trưởng thành hơn để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Ảnh: Mùa Xuân.

Nắng vàng như lửa, phượng như đỏ rực một góc trời và tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá. Thế là lại thêm một mùa phượng nở, một mùa chia tay, bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay và đều chẳng chờ đợi ai bao giờ. Nhớ ngày nào tiếng trống khai trường vang lên mở đầu cho biết bao dự định, bao kế hoạch học tập của thầy và trò.

Với chúng em khoá học sinh lớp 12 niên khoá 2021-2024 thì đây là mùa hè đặc biệt, mùa chia tay để đi đến chân trời mới. 12 năm học sắp đi qua, tuổi vô tư bồng bột, tuổi học trò nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò chỉ còn là những hoài niệm nhạt nhoà của một miền kí ức xa thẳm.

Sẽ nhớ lắm những tháng ngày thầy cô cùng mình miệt mài bên trang sách, làm sao quên được những buổi học giữa ngày hè nắng nóng oi ả, những ngày đông rét mướt, nhớ lắm những khoảnh khắc tươi vui của cái tuổi học trò hồn nhiên, nghịch ngợm và ngây thơ dưới mái trường THPT số 1 Mường Khương.

Đại diện lãnh đạo nhà trường nhận món quà của các em học sinh khối 12 tặng. Ảnh: Mùa Xuân.

"Trong không khí đầy xúc động này, chúng em xin gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc đến những người lái đò tận tuỵ đã không quản ngại ngày đêm khó khăn, vất vả để trang bị kiến thức, phẩm chất, kĩ năng tốt nhất cho chúng em. Thầy cô đã mang đến cho chúng em những bài giảng quý báu về tri thức, thầy cô đã dạy cho chúng em đạo lí làm người, sống biết thế nào là lẽ phải.

Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong Ban giám hiệu, các thầy cô trong hội đồng giáo dục nhà trường đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập và đã giúp chúng em nên người.

3 năm chúng em được học tập dưới mái Trường THPT số 1 Mường Khương, 3 năm chúng em gắn bó với thầy cô, 3 năm chúng em được trưởng thành trong vòng tay yêu thương dìu dắt, nâng đỡ, dạy bảo của các thầy cô.

Các thầy, cô giáo nhận món quà tri ân của các em học sinh khối 12 tặng. Ảnh: Mùa Xuân.

Dẫu phải chia xa, chúng em sẽ luôn nhớ về mái Trường THPT số 1 Mường Khương, ngôi nhà thân thương, chan chứa đầy tình yêu của thầy cô, đong đầy bao kỉ niệm của tuổi học trò. Chúng em nguyện hứa sẽ cố gắng quyết tâm trong kì thi tốt nghiệp sắp tới để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô, những người luôn đặt niềm tin, niềm hi vọng nơi chúng con. Em Nguyễn Thuý Nga nghẹn ngào tâm sự.