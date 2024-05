Huyện Mường Khương (Lào Cai) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Khương lần thứ IV năm 2024 với chủ đề: "Các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển''.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Cao Chung.

Tới dự Đại hội, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai.

Về phía huyện Mường Khương, có đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Mường Khương qua các thời kỳ. Đặc biệt là 150 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 68.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Khương.

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: Cao Chung.

Mường Khương là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai, với 23 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 87,92% tổng dân số toàn huyện. Sau 5 năm thực hiện Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Mường khương lần thứ III (giai đoạn 2019 - 2024), đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ trực tiếp các chính sách cho đồng bào các dân tộc giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi rõ rệt.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì mức cao, bình quân đạt 8,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp giảm, tỷ trọng khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng lên. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt trên 6%/năm.

Công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các chi, đảng bộ thực hiện tốt, 5 năm đã kết nạp được hơn 1.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số trong toàn huyện là hơn 2.520/3.829 đảng viên chiếm 65,83%. Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số không ngừng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cao Chung.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai hiệu quả. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo được chú trọng; bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào được bảo tồn và phát huy. An ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt, chương trình mục tiêu Quốc gia 1719 tạo sinh kế cho và giúp đồng bào các dân tộc ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 100%; Tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố đạt 100%; Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%...

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Cao Chung.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung tham luận về các nội dung: Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế.

Vai trò người có uy tín góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…

Mường Khương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của đồng bào các dân tộc trong trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và phương hướng trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là chính sách hỗ trợ cho học sinh ở các trường PTDT nội trú, bán trú, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng bào dân tộc thiểu số ít người, chủ động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngăn chặn kịp thời các thủ âm mưu thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ người dân tộc thiểu số ở cơ sở; bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá các dân tộc...

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2019-2024. Ảnh: Cao Chung.

Tại Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2024 gồm 21 đại biểu và thông qua quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024.

Lãnh đạo UBND huyện Mường Khương tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024. Ảnh: Cao Chung.

Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2019-2024.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cao Chung.

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương tặng giấy khen cho 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024.