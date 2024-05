Lào Cai: Tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với "Tổ liên gia an toàn PCCC"

Sáng nay 19/5, tại sân quảng trường Trung tâm Hội nghị thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tỉnh năm 2024.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai trao giải toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: Phương Sửu.

Tham dự Hội thi, có 9 đội thi, với 72 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Các đội thi đã trải qua 2 phần thi là lý thuyết và thực hành.

Đối với phần thi lý thuyết, các đội tuyển tham gia trả lời nhóm câu hỏi về những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại hộ gia đình. Các đội lần lượt lên bốc thăm câu hỏi và trả lời trong thời gian tối đa 1 phút. Đội nào trả lời đúng, đầy đủ với thời gian nhanh nhất giành được điểm cao nhất.

Ở phần thi thực hành, 8 thành viên mỗi đội sẽ tham gia tình huống giả định chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngay tại địa điểm diễn ra hội thi, với các nội dung: Chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Đội nào hoàn thành phần thi trong thời gian nhanh nhất là đội chiến thắng.

Hội thi nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư sau 3 năm xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng".

Kết thúc hội thi, đối với giải toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi.

Trong đó, đội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại thôn Cán Cấu 2, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn; đội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại thôn Khe Nhòi, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn và đội thi "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" Hoàng Liên thuộc tổ 16, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đã giành giải nhì toàn đoàn của hội thi; 3 đội thi đến từ huyện Si Ma Cai, Bảo Thắng và thị xã Sa Pa giành giải ba toàn đoàn; các đội thi huyện Bát Xát, Bảo Yên và Bắc Hà giành giải khuyến khích toàn đoàn của hội thi.

Hội thi là dịp để các tầng lớp nhân dân giao lưu, gặp gỡ, chia sẽ, tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.