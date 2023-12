Loại "siêu trái cây" có lượng vitamin C gấp 4 lần cam, dễ ăn, mùi thơm độc đáo

Đây là loại trái cây quen thuộc và được ưa chuộng không chỉ bởi hương vị dễ ăn, mùi thơm độc đáo mà còn cung cấp lượng lớn vitamin C, tăng sức đề kháng. Tuy nhiên nhiều người băn khoăn nên ăn quả này vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất.

Ổi được xem là “siêu trái cây” nhờ cung cấp hàm lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa, hợp chất lycopene cũng như nhiều khoáng chất thiết yếu khác cho cơ thể.

Bên cạnh những lợi ích mà ổi mang lại, nhiều người sẽ băn khoăn rằng liệu, ăn ổi nhiều có tốt không? Nên ăn ổi vào lúc nào là hợp lý nhất?

Ăn nhiều ổi có tốt không?

Ổi là loại trái cây thuộc họ Myrtaceae có nguồn gốc từ Mexico và các vùng thuộc Trung Mỹ.

Quả ổi có hình tròn, hình quả lê hoặc hình trứng với kích thước khoảng 3-10 cm tùy loại. Lúc còn non, quả có màu xanh đậm, lúc chín chuyển qua màu xanh nhạt hoặc vàng.

Người bị đau dạ dày nên ăn ổi trước bữa chính khoảng 1-2 giờ

Người ta chia ổi thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như ổi trâu, ổi bo, ổi xá lị, ổi mỡ, ổi ăng, ổi đào, ổi nghệ. Thành phần dinh dưỡng của ổi rất phong phú.

Cụ thể, trong 100g ổi có chứa: 1g protein, 15mg canxi, 1mg sắt, 0,06mg retinol (vitamin A), 0,05mg thiamin (vitamin B1), 0,04mg vitamin B2, 0,6 – 1,068mg vitamin B3, 200mg axit ascorbic (vitamin C), 17,8 - 30mg phốt pho, 2,8 – 5,5g chất xơ,...

Nhiều công dụng tuyệt vời là thế, liệu ăn ổi nhiều có tốt không, những ai không nên ăn ổi? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ổi chứa nhiều thành phần có lợi nhưng không phải ai ăn nhiều cũng tốt. Đặc biệt là các trường hợp sau:

Người bị suy nhược

Hệ tiêu hoá của người bị suy nhược thường hoạt động không được tốt. Do đó, ăn ổi trực tiếp sẽ gây khó tiêu vì dạ dày phải co bóp nhiều. Trong trường hợp này, các chuyên gia khuyến khích nên xay nhuyễn hoặc dùng ổi dưới dạng nước ép để tránh cho dạ dày hoạt động gắng sức.

Người bị đau dạ dày

Ổi là loại trái cây tương đối cứng, nếu nhai không kỹ có thể khiến cơn đau dạ dày trầm trọng hơn do phải làm việc quá sức. Vì vậy, người mắc bệnh đau dạ dày hoặc có tổn thương liên quan đến dạ dày không nên ăn ổi trực tiếp mà cần xay nhuyễn hoặc dùng ở dạng nước ép.

Bên cạnh đó, cần tuyệt đối không được ăn ổi hoặc uống nước ép ổi khi bụng đói. Bởi lẽ, ổi là loại trái cây giàu tính acid, ăn ổi lúc bụng rỗng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến niêm mạc dạ dày và khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn. Do đó, cách tốt nhất là bạn nên ăn ổi trước bữa chính từ 1-2 giờ.

Người nội trợ có thể sáng tạo ra nhiều món ăn đẹp mắt, nước uống ngon miệng từ quả ổi.

Người mắc bệnh đái tháo đường

Chỉ số đường huyết – glycemic (GI) của ổi tương đối cao, khoảng 78. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường thường xuyên ăn ổi có thể khiến đường huyết trong máu tăng cao, dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suy thận, mù loà, hoại tử chi, thậm chí tử vong. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường nên hạn chế ăn ổi hoặc uống nước ép ổi.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Phụ nữ mang thai khi ăn ổi thường gặp phải tình trạng táo bón do ổi chứa hàm lượng chất xơ cao khiến cơ thể mất nhiều thời gian để tiêu hoá hết. Thêm vào đó, thai nhi lớn dần theo thời gian gây chèn ép vào hệ tiêu hoá, kết hợp với những thay đổi bất thường trong sinh lý giai đoạn mang thai,… có thể khiến tình trạng đầy hơi, táo bón trở nên nặng nề hơn.

Người bệnh đái tháo đường và phụ nữ mang thai cần chú ý khi ăn ổi

Nên ăn ổi vào lúc nào?

Là loại trái cây rất tốt cho sức khoẻ, vậy nên thời điểm ăn ổi cũng là điều cần hết sức lưu ý sao cho cơ thể hấp thu được tối đa các chất dinh dưỡng nhất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng , nên ăn ổi vào những thời điểm sau:

Buổi sáng: Ăn ổi vào buổi sáng cùng với một ly nước ấm sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tạo tiền đề để cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất.

Giữa các bữa ăn: Ăn ổi vào giữa các bữa ăn giúp hỗ trợ hệ tiêu hoá. Từ đó, cơ thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất hơn.

Buổi tối: Đây là thời điểm ăn ổi thích hợp nhất cho người muốn giảm cân. Với đặc điểm ít calo nhưng giàu chất xơ, ăn ổi trước bữa tối khoảng 1-2 giờ giúp thỏa mãn cơn đói và hạn chế ăn nhiều đồ ăn hơn trong bữa chính.



Trước và sau khi tập luyện: Với nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi, ăn ổi vào thời điểm này không chỉ giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể trong quá trình luyện tập, mà còn bù đắp số năng lượng tiêu hao sau đó.

Cần nghiền nát hạt ổi trước khi ăn vì chúng tương đối cứng, khi nuốt vào có thể gây trướng bụng do không tiêu hóa được, nguy hiểm hơn dẫn đến tình trạng táo bón ở những người có tiền sử bệnh dạ dày. Trên thực tế cũng ghi nhận một vài trường hợp nhập viện vì viêm ruột thừa do hạt ổi mắc kẹt trong lòng ruột.



Nước ép ổi có tác dụng gì?

Thành phần dinh dưỡng trong nước ép ổi

Nước ép ổi là một trong những loại đồ uống được các chị em phụ nữ cực kỳ ưa chuộng. Vậy nước ép ổi có tác dụng gì? Cách làm nước ép ổi như thế nào?

Nước ép ổi có tác dụng giảm cân

Tác dụng của nước ép ổi

Uống nước ép ổi có tác dụng gì? Trên thực tế, không chỉ là một đồ uống thơm ngon mà nước ép ổi còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như sắc đẹp:

Kích thích hệ miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật: Ổi chứa rất nhiều vitamin C, thậm chí lượng vitamin C trong ổi còn cao gấp 4 lần so với cam. Ăn ổi hoặc uống nước ép ổi mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ tiêu hóa, bảo vệ cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh được các bệnh cảm cúm, lây nhiễm siêu vi, “dọn dẹp” hệ hô hấp, giảm ho,…

Làm đẹp da, chống lão hóa da: Vitamin C trong nước ép ổi giúp kích thích sản sinh collagen – một thành phần quan trọng trong cấu trúc da, giúp da luôn trẻ trung, căng mịn. Không những vậy, vitamin còn giúp vết thương trên da mau lành, chống oxy hóa, ngừa mụn, và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

Nước ép ổi giúp làm đẹp da, chống lão hóa

Ổn định huyết áp cao: Nước ép ổi rất giàu chất xơ, góp phần cải thiện chỉ số huyết áp cao, giảm cholesterol xấu trong máu, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nước ép ổi có tác dụng giảm cân: Không chỉ làm đẹp da, nước ép ổi còn có công dụng giảm cân hiệu quả. Ổi không chứa nhiều calo nhưng lại có hàm lượng các vitamin và dưỡng chất dồi dào. Bổ sung nước ép ổi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ giúp bạn sớm lấy lại vóc dáng nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị



Ổi: 800g Đường: 10g Muối: 2g Đá viên: 100g Dụng cụ: Ly, muỗng, máy ép chậm

Các bước làm nước ổi ép

Bước 1: Ổi mua về đem rửa sạch, bỏ hạt và cắt thành từng miếng nhỏ. Bạn có thể để nguyên cả vỏ vì trong vỏ ổi có chứa rất nhiều vitamin C.

Bước 2: Cho ổi vào máy ép chậm, ép lấy nước. Sau khi ép xong, cho thêm một chút muối và đường để nước ép có hương vị thơm ngon hơn.

Bước 3: Đổ nước ép ổi ra ly, thêm đá và trang trí.

Làm nước ép ổi đơn giản tại nhà

Nếu không có máy ép hoa quả, bạn có thể sử dụng máy xay sinh tố thay thế. Cách làm nước ép ổi bằng máy xay sinh tố cũng rất đơn giản.

Ổi rửa sạch, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố cùng với khoảng 1 lít nước.

Khi xay xong, đổ hỗn hợp trong máy xay sinh tố vào ray lọc, bỏ bã, chỉ giữ lại phần nước. Có thể thêm đường và muối cho vừa uống.

Nước ép ổi có rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Hãy lưu lại cách làm nước ép ổi trên và áp dụng những lúc rảnh rỗi.