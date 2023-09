Loại rau xưa để chống đói, giờ thành đặc sản được săn lùng, nhìn giá càng muốn mua

Rau móp hay còn được gọi là móp gai thường mọc ở môi trường ẩm ướt, ven suối, bờ ao hay những nơi bán ngập nước. Chúng mọc thành vườn rậm rạp phân bố nhiều ở miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Rau móp có đặc điểm thân cúng, phình to như củ, rễ to; phiến lá có hình đa dạng, nhiều rãnh sâu, cọng lá già có nhiều gai nhọn, nhằm giữ thân; các cọng lá non suôn dài, màu xanh nhạt, màu lá trên cùng hơi nâu, có bẹ.

"Xưa rau móp là loại rau dành cho nhà nghèo, người dân vùng sông nước thường đi hái chúng về ăn độn cơm chống đói.



Vài năm trở lại đây, chúng bỗng dưng trở nên hot ở thành thị, được người dân lùng mua về thưởng thức. Vì thế người miền Tây bắt đầu nhân giống, trồng chúng để bán cho thương lái", chị Hà (29 tuổi, Sóc Trăng) chia sẻ.

Người dân thường hái rau móp để bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/kg. Thậm chí gần đây họ còn "nghĩ kế" muối chua chúng rồi bán với giá cao hơn và phù hợp với nhu cầu của người thành phố.

"Đọt non và lá cây móp gai thường được người dân thu hái chế biến các món ăn hoặc buôn bán kinh doanh. Đọt non của cây rau móp thường được sử dụng chế biến nhiều món ăn ngon như luộc, xào, nấu canh rau , nhúng món lẩu, bóp gỏi... Trong đó món muối chua sẽ thường được ưa chuộng dùng nhiều và phổ biến", chị Hà cho hay.

Rau móp có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon.

Không chỉ mang hương vị dân dã và ăn giòn giòn, rau móp còn vô cùng tốt cho sức khoẻ con người. Theo Y học Cổ truyền thân rễ cây móp gai có vị cay, tính mát là một vị thuốc hay. Chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, chữa tê thấp lưng, tay chân tê buốt, viêm khớp, viêm gan, xơ gan, cải thiện lở ngứa ngoài da, viêm thận, tiểu đục...



Bên cạnh đó theo Y học hiện đại trong móp gai còn chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol và vitamin C ngăn chặn quá trình lão hóa, làm đẹp da. Ngoài ra vitamin C dồi dào trong rau móp cũng giúp kháng viêm mạnh, chữa các vết sưng tấy, lở loét rất tốt. i.

Loài rau này có hàm lượng chất xơ nhiều nên rất tốt cho tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, giảm cân, thanh lọc cơ thể, đào thải mỡ thừa hiệu quả. Chúng còn hỗ trợ hạ huyết áp , bệnh tim mạch , tiểu đường ... rất tốt.