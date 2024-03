Loại rau “nhà nghèo” có can xi gấp 9 lần nước hầm xương, luộc, xào hoặc nấu canh đều tuyệt

Không chỉ có hàm lượng canxi và sắt cao hơn cả thịt đỏ hay sữa, rau dền còn rất giàu vitamin và các axit amin cần thiết, đặc biệt thích hợp cho trẻ nhỏ và người già.

Trong y học cổ truyền, rau dền đỏ vị ngọt, tính mát, tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, làm mát máu, sát trùng, trị nhiệt lỵ, huyết nhiệt sinh mụn nhọt... Rau dền đỏ có thể luộc, xào hoặc nấu canh ăn rất ngon và ngọt.

Rau dền là loại rau mùa hè, tác dụng mát gan, thanh nhiệt. Rau dền có nhiều loại như: dền cơm, gai, trắng,… Loại lá lớn có màu đỏ tía là dền đỏ, có đặc điểm là thân mọng nước, nấu chóng nhừ, nấu canh thì ngon hơn.

Rau dền đỏ chứa nhiều protid, glucid, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt trong rau dền nhiều hơn so với bó xôi, hàm lượng canxi cao gấp nhiều lần.

Tốt cho người tiểu đường

Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm. Trong rau dền có hàm lượng magiê cao có vai trò trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh tiểu đường. Đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, bổ sung dinh dưỡng rau dền hàng ngày trong bữa ăn giúp ổn định đường huyết.

Tốt cho người thiếu máu

Rau dền đỏ là một trong những loại thực phẩm được các chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên ở người thiếu máu. Hàm lượng sắt có trong rau dền nhiều hơn so với bó xôi. Nhờ lượng sắt cao nên giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta. Do đó, loại rau này tuy bình dân nhưng rất có lợi cho người thường xảy ra tình trạng thiếu máu.

Phòng ngừa loãng xương Theo chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng canxi trong rau dền vượt trội hơn cả sữa bò, cao gấp 3 lần so với rau bina. Chính vì vậy, rau dền được biết đến để tăng cường canxi tốt cho xương. Ăn rau dền giúp ngăn ngừa bệnh co giật do thiếu canxi, tránh gặp nguy cơ loãng xương.

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa xuất hiện trong thành phần dinh dưỡng rau dền có tác dụng phòng ngừa ung thư. Chúng là các các vitamin E, sắt, magiê, phốt pho, lysine. Chúng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Ăn rau dền cũng là cách ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư. Thân và lá rau dền có vị ngọt, chứa sắt, vitamin B2, vitamin C, axít nicotic và canxi (dền gai có hàm lượng canxi tối đa đến 0,2%). Hạt ngoài các thành phần vitamin A, vitamin C còn giàu tinh bột, đạm thực vật (các loài dền hạt trồng làm lương thực có hàm lượng đạm thực vật từ 12 đến 16%) và lysin.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Cũng như các loại rau khác, rau dền chứa một lượng lớn chất xơ. Theo nghiên cứu, hàm lượng này cao gấp 3 lần so với lượng chất xơ trong lúa mì. Vì thế rau dền có công dụng cải thiện hệ tiêu hóa, tránh tình trạng táo bón. Loại rau này dễ ăn nên rất tốt cho trẻ em và người già. Các bà mẹ thường nấu cháo rau dền với tôm cho bé ăn khi bị táo bón nhiều ngày. Món này giúp bổ sung các vi chất dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa của bé.

Những ai không nên ăn rau dền?

Tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được rau dền. Dưới đây là những người được khuyến cáo không nên ăn rau dền:

Người bị tiêu chảy: Những người bị bệnh tiêu chảy mãn tính, lạnh bụng… không nên ăn nhiều rau dền, vì đây là loại rau có tính mát, do đó có thể làm cho bệnh nặng thêm.

Người bị viêm khớp dạng thấp, người bệnh gút, bệnh sỏi thận: Trong rau dền chứa hàm lượng lớn acid oxalic - hợp chất làm ức chế việc hấp thụ canxi, kẽm và là nguyên nhân tạo thành sỏi oxalat. Vậy nên, rau dền không phải là thực phẩm phù hợp cho những người bệnh viêm khớp dạng thấp, bệnh gút hoặc bệnh sỏi thận.

Đối tượng có cơ thể tính hàn, phụ nữ đang mang thai: Bệnh nhân tiêu chảy mãn tính, người đi ngoài lỏng, phụ nữ có thai hư hàn cần đặc biệt lưu ý khi ăn rau dền vì tính mát của chúng cực mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của người dùng.