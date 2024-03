Loại quả đang mùa, cực rẻ, giàu dinh dưỡng, tốt cho mắt, da còn giúp phòng chống ung thư

Cà chua không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho mắt, da mà còn giúp phòng chống ung thư.

Cà chua là một loại quả giàu vitamin, khoáng chất và các loại dưỡng chất quan trọng bao gồm vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B6, folate và thiamin. Cà chua còn giàu kali, mangan, magiê, can xi, phốt pho và đồng, chất xơ và protein.

Đặc biệt, trong thành phần cà chua còn có một số hợp chất hữu cơ như lycopene, quercetin, kaempferol, lutein, zeaxanthin, carotenoid, bioflavonoid, axit coumaric, axit chlorogenic, rất tốt cho sức khoẻ.

Cà chua chứa tất cả 4 loại carotenoid chính là alpha- và beta-carotene, lutein và lycopene. Đặc biệt, cà chua chứa một lượng lớn lycopene, được cho là có hoạt tính chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các carotenoid.

Cà chua là một phần quan trọng trong chế độ ăn Địa Trung Hải nổi tiếng lành mạnh. Một số nghiên cứu gần đây, trong đó có nghiên cứu của Trường Y Đại học Athens, phát hiện những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải có tỷ lệ tử vong do bệnh tim và ung thư thấp hơn.

Ăn cà chua có thể phòng một số loại ung thư.

Lợi ích của cà chua đối với sức khỏe con người

Phòng ngừa ung thư

Người ta phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây tươi có mối liên hệ với giảm thiểu nguy cơ mắc các loại ung thư khác nhau. Việc tiêu thụ vitamin C tăng lên có liên quan đến việc giảm khả năng mắc bệnh ung thư phổi, miệng, dây thanh âm, họng, đại tràng trực tràng, dạ dày và thực quản. Các loại trái cây như cà chua, cam, lựu rất giàu vitamin C do đó có khả năng phòng loại bệnh này

Giảm cholesterol

Cà chua không chứa cholesterol và là nguồn thực phẩm tốt cho chế độ ăn kiêng. Một cốc nước cà chua cung cấp 9% chất xơ giúp giảm mức cholesterol cao. Cà chua cũng chứa niacin (vitamin B3), được sử dụng như một cách an toàn để giảm mức cholesterol.

Hạ huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch

Cà chua là nguồn cung cấp kali tốt được chứng minh là làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vitamin B6 và folate có trong cà chua cần thiết cho cơ thể để chuyển hóa homocysteine thành các phân tử lành tính khác. Mức homocysteine cao có thể trực tiếp làm tổn thương thành mạch máu và có liên quan đến việc tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Chống nhiễm toan

Nhiễm toan là nguyên nhân chính gây mất canxi, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, đau cơ, mụn trứng cá, chàm, xơ cứng động mạch, rối loạn chức năng tình dục, mất cân bằng hormone, trầm cảm và thoái hóa.

Cơ thể chúng ta được thiết kế để duy trì sự cân bằng kiềm ở độ pH 7,365. Bằng cách bổ sung nhiều khoáng chất có tính kiềm vào chế độ ăn uống - canxi, magie, kali và natri - chúng ta giúp cơ thể duy trì cân bằng kiềm một cách tự nhiên. Cà chua là nguồn tuyệt vời của canxi, magie, kali và có thể hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm toan.

Tăng cường miễn dịch

Tiêu thụ cà chua giúp tránh cảm cúm, cảm lạnh, đặc biệt là đối với nam giới. Những căn bệnh phổ biến này được cho là bắt nguồn từ sự thiếu hụt carotenoid, bao gồm lượng lycopene và beta carotene thấp trong cơ thể chúng ta. Uống nước ép cà chua giúp xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại cảm lạnh và cúm.

Tăng cường xương

Một khẩu phần cà chua cung cấp 18% giá trị vitamin K hàng ngày, giúp tăng cường sức khỏe của xương. Vitamin K kích hoạt Osteocalcin, loại protein không phải collagen chính trong xương. Osteocalcin khoáng hóa các phân tử canxi bên trong xương.

Điều trị giãn mạch

Vitamin C có tác dụng làm giãn mạch máu một cách hiệu quả trong các trường hợp xơ vữa động mạch, suy tim sung huyết, cholesterol cao, đau thắt ngực và huyết áp cao. Người ta phát hiện ra việc bổ sung vitamin C giúp cải thiện sự giãn nở mạch máu.

Cải thiện thị giác

Đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các vấn đề về thị giác. Giảm mức độ vitamin C trong thủy tinh thể của mắt người dẫn đến tăng số lượng bệnh đục thủy tinh thể. Việc tăng lượng vitamin C trong cà chua làm tăng lượng máu cung cấp đến vùng thị giác của cơ thể và giúp chữa chứng rối loạn mắt này.

Cà chua rất tốt cho sức khoẻ.

Lưu ý khi dùng cà chua

Hàm lượng vừa phải axit oxalic trong cà chua (5,3 mg/100 g), chất tạo thành muối canxi (canxi oxalate) không hòa tan, có thể kết tủa dưới dạng sỏi thận. Ngoài ra, do tính axit của nó nên tiêu thụ vừa phải và trong trường hợp mắc các bệnh về dạ dày tá tràng nên hạn chế ăn cà chua.

Cà chua là loại quả giàu chất dinh dưỡng, được sử dụng nhiều trong các bữa ăn, thức uống hàng ngày. Ăn cà chua sống hay chín đều có lợi cho sức khỏe tùy theo mục đích, lợi ích dinh dưỡng hay sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc ăn cà chua chế biến mang lại nhiều lợi ích hơn việc ăn cà chua tươi.

Để có chế độ ăn uống phù hợp với sức khỏe mỗi người, tốt nhất nên tham khảo ý khiến chuyên gia hoặc bác sĩ dinh dưỡng.