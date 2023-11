Loại củ được mệnh danh là 'nhân sâm trắng', không thể bỏ qua trong bữa cơm mùa đông

Vì có nhiều tác dụng với sức khoẻ mà củ cải được ví như nhân sâm trắng mùa đông.

Củ cải được coi là thực phẩm hàng đầu mang lại những lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe không thể bỏ qua trong thực đơn của bạn.

Người Trung Quốc có câu "Đông ăn củ cải, hè ăn gừng”. Ý nghĩa của câu nói này là mùa đông nên ăn củ cải, mùa hè nên ăn gừng.

Dưới đây là những lý do mà của cải được mệnh danh là "nhân sâm trắng":

Giảm nguy cơ ung thư

Bài viết trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Một nghiên cứu do Nutritionoffers cho biết, xuất hiện các bằng chứng chứng tỏ chiết xuất từ rễ củ cải có thể tiêu diệt các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của loại tế bào ác tính này, đó là do có sự xuất hiện của isothiocyanates – chất được cho là không loại củ nào dồi dào bằng củ cải.

Điều chỉnh huyết áp

Đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy, lá củ cải có tác dụng “hạ huyết áp” ở những người bị tăng huyết áp đáng kể.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Insulin vốn là hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp.

Ở những người mắc bệnh tiểu đường thường không được ăn nhiều thức ăn có đường hoặc tinh bột. Củ cải lại rất giàu chất xơ, và có chỉ số glycemic thấp, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng củ cải vì nó không làm lượng đường trong máu tăng lên.

Phòng ngừa và điều trị chứng đau nửa đầu

Củ cải trắng có khả năng cải thiện lưu thông máu và làm giãn mạch máu, từ đó giúp ngăn ngừa và điều trị chứng đau nửa đầu. Nếu bạn dễ bị đau nửa đầu, hãy bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn thường xuyên để cải thiện tình trạng này.

Chống viêm

Củ cải trắng chứa các đặc tính chống viêm và làm giảm viêm hiệu quả. Do đó, không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ viêm khớp, làm dịu các cơ và khớp bị đau nhức mà còn giúp điều trị các triệu chứng đau đớn của bệnh gút.

Giúp xương chắc khỏe

Củ cải trắng là nguồn cung cấp canxi dồi dào, giúp nuôi dưỡng xương và ngăn ngừa sự phát triển bệnh loãng xương. Vì vậy, hãy bổ sung lượng canxi cho cơ thể bằng cách tiêu thụ củ cải trắng để cải thiện sức khỏe tổng thể của xương.

Tốt cho hệ hô hấp

Củ cải trắng có chứa hoạt tính kháng virus và kháng khuẩn, giúp làm thông mũi ở những người bị cảm lạnh hoặc cảm cúm. Uống nước ép củ cải trắng không chỉ làm thông thoáng đường thở bị tắc, loại bỏ chất nhầy dư thừa mà còn giúp chống lại bệnh tật.

Giúp giảm cân

Củ cải rất ít calo cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calories do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân.

Giữ cho thận khỏe mạnh

Đặc tính nổi trội nhất của củ cải là phòng chống các bệnh liên quan đến thận như viêm đường tiết niệu, bảo vệ thận. Các hợp chất diuretic tự nhiên của củ cải có tác dụng rất tốt để cải thiện sức khỏe của quả thận. Chúng đóng vai trò như một chất tẩy rửa tự nhiên giúp loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể.

Với những tác dụng trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Vì sao củ cải được mệnh danh là 'nhân sâm trắng'?" rồi phải không.