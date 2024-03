Với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, lễ hội Nàng Han năm 2024 do xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem.

Hấp dẫn lễ hội Nàng Han ở Mường So

Trong 2 ngày 23 – 24/3, tại xã Mường So (Phong Thổ, Lai Châu) đã diễn ra lễ hội Nàng Han, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Lễ hội nhằm tri ân nữ anh hùng Nàng Han, có công đánh đuổi giặc ngoại xâm và mong cầu sự no ấm, cuộc sống an lành, người yên, vật thịnh, mùa màng tươi tốt.

Lễ hội Nàng Han diễn ra tại xã Mường So, thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem. (Ảnh: V.T)

Tương truyền, Nàng Han xuất thân trong một gia đình người Thái ở Chiềng Sa (nay là xã Mường So, huyện Phong Thổ). Nàng đứng đầu cuộc khởi nghĩa của đồng bào 16 xứ Thái, quật cường đánh giặc xâm lược phương Bắc. Sau khi thắng trận, Nàng Han dẫn đoàn quân trở về. Nàng Han gội đầu tại mó nước của thôn Tây An (xã Mường So) rồi bay về trời. Từ đó, tưởng nhớ công ơn của nàng, người dân đã lập miếu thờ và tổ chức lễ hội ngay tại mó nước vào 15/2 âm lịch hằng năm.

Lễ hội Nàng Han diễn ra với 2 phần, đó là phần lễ và phần hội. Ở phần lễ sẽ tiến hành nghi lễ cúng Nàng Han cùng nghi thức cúng sơn thần, thổ địa và mó nước Nàng Han.

Lễ hội Nàng Han diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ hấp dẫn. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phần hội tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống và trò chơi dân gian như: Đẩy gậy, én cáy, tó má lẹ, cờ tướng... Tại lễ hội còn diễn ra thi văn nghệ, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật múa xòe và trình diễn trò chơi kéo co truyền thống dân tộc Thái... Các hoạt động diễn ra tại lễ hội Nàng Han thu hút đông đảo người dân và du khách tới xem.

Lễ hội Nàng Han cầu cho mưa thuận, gió hòa

Lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ cho hay: Lễ hội Nàng Han được tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân mạnh khỏe, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài giá trị văn hóa, lịch sử, lễ hội còn mang ý nghĩa giáo dục các thế hệ con, cháu về lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, đạo lý uống nước nhớ nguồn và bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa của địa phương. Lễ hội là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc thái trắng xã Mường So nói riêng và của cả vùng Tây Bắc nói chung.

Lễ hội Nàng Han diễn ra từ ngày 23 - 24/3. (Ảnh: V.T)

Theo lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ, việc tổ chức lễ hội Nàng Han là một trong những hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đây cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá bản du lịch cộng đồng Vàng Pheo và các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc Thái trắng với đồng bào cả nước, bạn bè trong, ngoài tỉnh và quốc tế. Qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng du lịch, thu hút du khách thập phương và các nhà đầu tư đến với Mường So tươi đẹp.