Tối nay 16/3, trên quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức trọng thể Lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".

Sôi động Điện Biên

Chương trình là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024); 115 năm Ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/2024) và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/2024); đồng thời là hoạt động cụ thể tiếp tục thực hiện mục tiêu "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển" mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Dự Lễ khai mạc, có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khẳng định Lễ khai mạc "Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024" là sự kiện văn hóa đặc sắc trong chuỗi gần 170 chương trình, sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế. Qua sự kiện này sẽ quảng bá rộng hơn, sâu sắc hơn hình ảnh về vùng đất, con người Điện Biên đến đông đảo bạn bè, du khách, trong nước và quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường, nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng trí tuệ và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Kế thừa truyền thống cách mạng anh hùng của quân và dân ta, trong chặng đường 70 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự ủng hộ, phối hợp của các địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã giành nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè, du khách.

Qua các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức tại Điện Biên trong năm 2024, Điện Biên mong muốn được đón tiếp nhiều hơn nhân dân, bạn bè, du khách trong nước, quốc tế về Điện Biên tham quan, trải nghiệm, hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế… xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển; đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Điện Biên trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao và biểu dương sáng kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên tổ chức Năm Du lịch quốc gia năm 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".

Năm du lịch quốc gia - Điện Biên - sức cuốn hút của Lịch sử - văn hóa

Khẳng định chủ đề Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, cùng với sự kết tinh văn hóa đặc sắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Vinh quang Điện Biên Phủ" cùng hàng nghìn địa chỉ đỏ trong cả nước không chỉ có ý nghĩa to lớn giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh đã "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", mà còn khẳng định giá trị lịch sử vĩ đại đối với phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới; là lời nhắc nhở lương tri của nhân loại về hòa bình, độc lập, tự do.

Để đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của núi rừng Tây Bắc và những nét văn hóa hoang sơ, mộc mạc, giản dị trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân, đưa du lịch Điện Biên thực sự "cất cánh", Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Điện Biên cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp.

Một là: Điện Biên cần có những giải pháp tổng thể, đồng bộ về quy hoạch, thu hút đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt và đẳng cấp gắn kết với hệ sinh thái du lịch cộng đồng nhằm khai thác giá trị hấp dẫn của đời sống lao động đầy sắc màu văn hóa.

Hai là, chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững. Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển du lịch dựa vào hệ sinh thái; du lịch khám phá, trải nghiệm. Phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá để thúc đẩy kinh tế du lịch, lấy kinh tế du lịch làm nền tảng để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá bản địa. Mà trước nhất, mỗi người dân cần trở thành một sứ giả về văn hóa; có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan bởi đó chính là nguồn sống của hôm nay và mai sau.

Ba là, cần nhanh chóng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để truyền thông, quảng bá hiệu quả du lịch Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung ra thế giới; tạo ra không gian mới cho phát triển du lịch, giảm thiểu tác động đến môi trường, nguyên thiên nhiên, cảnh quan, các hệ sinh thái, các di sản.

Bốn là, đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các địa phương, tạo thành chuỗi điểm đến, trong đó Điện Biên Phủ phải là động lực, thu hút du khách đến với các điểm đến trên tuyến, và ngược lại.

Năm là, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đặc biệt là trang bị kỹ năng, hình thành tư duy làm du lịch chuyên nghiệp cho đồng bào các dân tộc, bởi chính họ làm nên sức hút và sự đặc sắc của du lịch.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, nhấn mạnh: Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước; bằng sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Điện Biên sẽ trở thành điểm đến của "lịch sử, thiên nhiên, bản sắc văn hóa hàng đầu Việt Nam và khu vực"; nơi du khách sẽ có được những trải nghiệm khác biệt và đích thực vượt cả sự mong đợi với những cảm xúc đặc biệt trên mỗi hành trình.

Tiếp thu phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Năm du lịch quốc gia đã cam kết tiếp thu toàn diện những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa vào các chiến lược, kế hoạch hành động của ngành, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm "Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững"; tích cực phối hợp với các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nâng cao hình ảnh, vị thế, năng lực cạnh tranh của du lịch quốc gia; phát triển sản phẩm du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ du khách, hình thành nhiều điểm đến đẳng cấp quốc tế.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2024 đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, phấn đấu đến năm 2030 đón 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng tốc phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

Chương trình nghệ thuật tại lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2024 có chủ đề "Về miền Hoa Ban". Chương trình gồm 3 chương với 19 cảnh diễn đem đến cho người xem vẻ đẹp về thiên nhiên, con người mọi vùng miền trong cả nước. Trong đó, chương 1 với chủ đề "Điện Biên - miền đất huyền thoại" khắc họa không gian văn hóa đa dạng về vẻ đẹp phong cảnh, truyền thống, lịch sử tâm linh và huyền thoại về các anh hùng giữ nước bảo về quê hương; chương 2 có chủ đề "Điện Biên - Du lịch theo những cánh bay", giới thiệu du lịch Việt Nam theo các tuyến du lịch hàng không mà khách du lịch có thể lựa chọn theo những cánh bay tới khắp vùng miền để thưởng thức, trải nghiệm văn hóa, khám phá lịch sử các vùng đất lịch sử; trong đó có du lịch theo những cánh bay về với Điện Biên lịch sử, anh hùng.

Chương 3 có chủ đề "Điện Biên - kết nối những mùa hoa" đem đến cho người xem, nhân dân, du khách khắp mọi miền trong nước, thế giới về hình ảnh Điện Biên ngày mới với khát vọng hòa bình, phát triển và kết nối muôn phương cùng nhau gìn giữ thái bình thịnh vượng.

Đặc biệt, sau chương trình nghệ thuật đặc sắc là màn bắn pháo hoa tầm thấp, trình diễn nghệ thuật ánh sáng bằng máy bay không người lái.