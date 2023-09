Hòa Bình: Trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay (5/9), tỉnh Hòa Bình có gần 236.000 học sinh, sinh viên nô nức bước vào năm học mới 2023 - 2024.

Năm học này, toàn tỉnh có 531 đơn vị, trường học, trong đó có 222 trường mầm non (8 trường mầm non tư thục); 27 trường tiểu học; 193 trường TH&THCS (9 trường PTDTBT); 26 trường THCS (3 trường DTBT); 1 trường PTDTNT THCS; 11 trường PTDTNT THCS&THPT; 1 trường PTDTNT THPT; 35 trường THPT; 2 trường phổ thông liên cấp; 1 Trung tâm GDTX tỉnh; 1 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - Ngoại ngữ và Tin học; 1 Trường cao đẳng Sư phạm; 10 Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố. Ngoài ra còn có 46 cơ sở giáo dục mầm non độc lập và 151 Trung tâm học tập cộng đồng.

Ngành GDĐT tỉnh Hòa Bình xác định chủ đề của năm học là: "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GDĐT".

Năm học 2023 - 2024, đối với giáo dục mầm non, toàn tỉnh dự kiến huy động 58.077 trẻ ra lớp, trong đó có 15.300 trẻ 5 tuổi ra lớp; giáo dục tiểu học dự kiến huy động 15.567 trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT và UBND tỉnh.

Lễ khai giảng và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2023 - 2024 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, giúp toàn ngành GDĐT bước vào năm học mới với quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt - quản lý tốt.

Bám sát hướng dẫn của Sở GDĐT, các đơn vị, trường học tổ chức Lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng cho học sinh, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên; trình tự tổ chức gồm phần lễ và phần hội.