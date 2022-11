Điện Biên: Bắt tạm giam đối tượng vi phạm quy định bảo vệ rừng

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt tạm giam đối với Trần Duy Tuấn (sinh năm 1982), là Giám đốc Cty TNHH TM Trần Mạnh Tuấn...

Chuyên án 922T của Công an tỉnh Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên thông tin: sáng ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Trần Duy Tuấn (Sinh năm 1982), là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trần Mạnh Tuấn có trụ sở tại Số 10, Tiểu khu 5, xóm 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La về tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 3, điều 232 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên thi hành Lệnh bắt tạm giam Trần Duy Tuấn. Ảnh: Vinh Duy

Trước đó, ngày 15/9/2022, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án truy xét bí số 922T để tiến hành thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” xảy ra tại Tiểu khu 618, bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Quá trình đấu tranh chuyên án xác định: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến hết ngày 13/7/2021, Tuấn đã đưa máy móc, phương tiện và thuê người dân từ các xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên và xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khai thác trái phép 1.278 cây gỗ Thông ba lá có trữ lượng là 794,244m3 trên diện tích 8,04ha rừng phòng hộ thuộc sở hữu của Nhà nước, thuộc khoảnh 16, Tiểu khu 618, bản Hua Xa A, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (trữ lượng gỗ tròn là 496,518m3/8,04ha).

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng vụ án.