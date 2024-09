Đến Than Uyên (Lai Châu) vui Tết Độc lập, du khách gần xa không chỉ được thưởng thức những "bữa tiệc" âm nhạc, mà còn được xem bà con dân tộc Mông thi giã bánh dày, đồng bào dân tộc Thái trổ tài đan lát...

Rộn ràng không khí Tết Độc lập ở Than Uyên

Ngày 2/9, chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như thi giã bánh dày, trình diễn đan lát, đua thuyền đuôi én… Hoạt động nào cũng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xã đến xem, cổ vũ nhiệt tình.

Thi giã bánh dày là một trong những hoạt động của chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. (Ảnh: Đinh Đông)

Tại không gian phố đi bộ 15/10, thị trấn Than Uyên - nơi diễn ra nội dung thi giã bánh giày, người dân và du khách chen chân đứng xem. Tham gia thi giã bánh dày có 8 đội đến từ 8 xã trong huyện có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, đó là: Mường Cang, Mường Than, Khoen On, Ta Gia, Tà Mung, Tà Hừa, Phúc Than, Pha Mu. Theo quan niệm xưa, bánh dày của người Mông không chỉ là biểu tượng của tình yêu, sự thủy chung son sắt, mà còn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt đất.

Ban Giám khảo chấm điểm phần làm bánh dày của các đội thi. (Ảnh: Đinh Đông)

Tham gia thi giã bánh dày, đội nào, đội nấy cũng khẩn trương thực hiện các thao tác giã bột, nhào bột, nặn bánh, với mong muốn hoàn tất các công đoạn làm bánh một cách nhanh nhất, song vẫn đảm bảo chất lượng bánh tốt nhất…

Phụ nữ, đàn ông dân tộc Thái Than Uyên trổ tài thêu thùa, đan lát. (Ảnh: Đinh Đông)

Đến với không gian văn hoá dân tộc Thái, du khách được ngắm nhìn những phụ nữ dân tộc Thái đảm đang, trổ tài may vá, thêu thùa và cả những người đàn ông dân tộc Thái trình diễn đan lát. Tại đây, Ban Vận động bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Thái huyện Than Uyên còn tái hiện lễ hội Kin Pang và giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa các câu lạc bộ yêu văn hoá dân tộc Thái đến từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lào Cai…