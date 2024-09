Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn, sôi động, chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách gần xa đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng Tết Độc lập ở Than Uyên (Lai Châu)

Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 diễn ra từ ngày 30/8 – 2/9, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong và ngoài tỉnh đến vui chơi, trải nghiệm. Trên các nẻo đường đổ về sân vận động, phố đi bộ thị trấn Than Uyên tấp nập người dân và du khách, tạo nên bầu không khí sôi động, hào hứng đón Tết Độc lập nơi đây.

Tại không gian văn hóa dân tộc Dao ở Than Uyên diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Tết Độc lập. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, phấn khởi cho biết: Tết Độc lập năm 2024 ở Than Uyên được nâng lên quy mô cấp tỉnh. Từ nhiều năm nay, huyện Than Uyên duy trì tổ chức Tết Độc lập gắn với Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc của huyện. Đây là năm đầu tiên, Tết Độc lập ở Than Uyên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Người dân huyện Than Uyên và du khách gần xa nô nức đổ về thị trấn đón mừng Tết Độc lập. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024, diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn người dân địa phương và du khách gần xa, như: Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên, lễ buộc chỉ cổ tay, thi giã bánh dày, đua thuyền Kayak trên vịnh Pá Khôm, trưng bày chuyên đề di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Mông gắn với "Lễ hội Gầu tào và trò chơi dân gian"; triển lãm ảnh, sách, báo, tài liệu địa chí, đêm nhạc thanh niên… Tại không gian văn hoá dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú… của huyện cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc.

Đồng bào dân tộc Thái ở Than Uyên tổ chức lễ hội buộc chỉ cổ tay. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đến với Than Uyên vui Tết Độc lập, du khách không chỉ được thưởng thức những "bữa tiệc" âm nhạc đặc sắc, mà còn được "mục sở thị" các vận động viên thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Tu lu, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co… Môn thi đấu nào cũng thu hút đông đảo người dân và du khách xem, cổ vũ nhiệt tình.

Các vận động viên thi bắn nỏ tại chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên năm 2024 không chỉ là dịp để người dân, du khách gần xa đến vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, mà còn tạo cơ hội cho bà con các dân tộc ở huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung được gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau đón Tết Độc lập trong bầu không khí đầm ấm, sôi sộng.

Màn đồng diễn đẹp mắt của hơn 1200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tại sân vận động thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua chương trình Tết Độc lập góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người của huyện Than Uyên nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy, kích cầu du lịch ở miền đất gió Than Uyên và tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.