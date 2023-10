8 loại thịt giàu protein tốt nhất cho sức khoẻ, bất ngờ loại cuối cùng

Dưới đây là những loại thịt giàu protein tốt cho sức khoẻ, bạn có thể cân đối bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Thịt là nguồn protein tốt cho sức khỏe vì nó chứa tất cả các axit amin thiết yếu, giúp tăng trưởng, phục hồi... nhưng chỉ một số loại thịt mới tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những loại thịt giàu protein mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng.

Bò rừng

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Eat This, Not That cho biết, bò rừng là một trong những loại thịt giàu protein, nhưng ít chất béo hơn thịt bò và nó rất tốt cho người mắc chứng trào ngược, người thường gặp khó khăn trong việc dung nạp chất.

Thịt nai

Nai sừng tấm chứa lượng cholesterol thấp nhất và lượng kẽm cao nhất so với thịt bò, gà tây và thậm chí cả bò rừng.

Ức gà

Đây là một trong những loại thịt giàu protein tốt nhất. Ức gà không chỉ là nguồn cung cấp protein nạc mà còn ít chất béo và calo.

Thường xuyên ăn ức gà có thể góp phần phát triển, sửa chữa và duy trì cơ bắp. Ngoài ra, nó chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B6 và B12, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và chức năng não.

Thịt dê

Báo Lao động dẫn nguồn trang webmd cho biết, 3/4 người dân trên thế giới ăn món ăn này. Chúng có ít chất béo và calo hơn nhiều so với các loại thịt đỏ khác, đồng thời nhiều vitamin và chất dinh dưỡng.

Thịt dê cũng có rất ít chất béo bão hòa, thậm chí còn ít hơn thịt gà. Cà ri dê Ấn Độ có thể là một món ăn ngon và dễ hấp thụ cho bạn.

Thịt dê (trái) và thịt thỏ rất giàu protein.

Thịt lợn

Thịt lợn nạc tốt cho cơ thể bạn như thịt bò nạc và thịt gà. Các nhà khoa học cho biết, việc thay thế thịt lợn nạc bằng thịt bò và thịt gà sẽ làm hạn chế chất béo vào trong cơ thể hơn và tốt hơn cho sức khỏe tim mạch.

Con tôm

Tôm nổi bật là một nguồn protein đặc biệt. Nó là một loại thực phẩm bổ sung chất béo và giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nó không chỉ giàu protein mà còn ít calo và chất béo. Tôm rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như selen, vitamin B12 và iốt, hỗ trợ sức khỏe tối ưu. Ngoài ra, nó là một nguồn axit béo omega-3 tốt, tăng cường sức khỏe của tim và giảm viêm.

Thịt thỏ

Thịt thỏ nhiều nạc và ít mỡ so với các loại thịt khác như thịt bò hay thịt lợn. Hàm lượng chất béo thấp, làm cho nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người đang tìm kiếm nguồn thịt nạc, giàu protein.

Gan

Gan, đặc biệt là gan bò, là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn có thể ăn. Đó là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao; vitamin A, B12, B6; acid folic; kẽm; và các acid amin thiết yếu.

Trên đây là những loại thịt giàu protein. Hãy cân đối và bổ sung những loại thịt này vào chế độ ăn uống hàng ngày nhé.