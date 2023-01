Xe khách tông xe máy rồi lao vào nhà dân bên quốc lộ 1A, hai người thương vong

Sau khi tông chiếc xe máy khiến hai người thương vong, chiếc xe khách tiếp tục lao vào nhà dân bên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 7/1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.



Vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 37B-017.68 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến khu vực xóm Tâm Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu thì bất ngờ mất đâm vào hai người đàn ông đi xe máy cùng chiều.

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, chiếc xe khách mất lái lao vào nhà dân bên quốc lộ 1A.

Cú đâm mạnh, khiến chiếc xe mất lái tiếp tục đâm, đẩy hai người đàn ông đi xe máy một đoạn dài cả chục mét rồi lao vào nhà dân bên đường. Hậu quả, chiếc xe khách đâm sập tường nhà một người dân hư hỏng nặng. Xe khách đã đâm chết 1 người và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là ông N.V.L (71 tuổi, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu).

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu phối hợp cùng Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.