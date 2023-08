Trung Quốc gom đủ lượng hàng cần thiết, giá một loại hạt chủ lực của Việt Nam giảm trở lại

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay 08/8 tại một số khu vực trọng điểm giảm 500 đồng xuống mức 71.000 - 74.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất tại Châu Đức (Bà Rịa) và thấp nhất tại Chư Sê (Gia Lai).

Thị trường hạt tiêu hôm nay 08/8 có dấu hiệu chững lại sau chuỗi tăng trong tuần trước

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới ngày 07/8 (theo giờ địa phương) có diễn biến như sau: Giá tiêu đen Lampung Indonesia tăng mạnh 9,01% lên ở 4.141 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt tại 2.900 USD/tấn; Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA không đổi ở 4.900 USD/tấn; Giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550g/l lần lượt ở mức 3.500 USD/tấn và 3.600 USD/tấn; Giá tiêu trắng Muntok cộng 6,4% chốt ở 6.830 USD/tấn.

u trắng Malaysia ASTA giữ vững mức 7.300 USD/tấn; Giá tiêu trắng Việt Nam có mức 5.100 USD/tấn; Giá tiêu GARBLED, UNGARBLED, NEW của Ấn Độ chốt lần lượt ở 62.300 rupee/100kg; 60.300 rupee/100kg và 47.800 rupee/100kg.

Trung Quốc tăng nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, tăng 3,1% về lượng, đạt 1,2 nghìn tấn, nhưng kim ngạch giảm 17,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,31 triệu USD. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 29,54% trong 5 tháng đầu năm 2022 lên 39,39% trong 5 tháng đầu năm 2023.



Giá tiêu nội địa giảm trở lại chủ yếu do Trung Quốc đã gom gần đủ lượng hàng cần thiết và bắt đầu mua chậm lại, trong khi sức mua hạt tiêu và gia vị của các thị trường châu Âu và Mỹ tiếp tục trầm lắng khi khủng hoảng kinh tế vẫn còn đang tiếp diễn.

Sau khi tăng khá mạnh trong những tháng đầu năm, giá tiêu nhiều khả năng sẽ đi ngang trong quý III năm nay.

Vụ thu hoạch từ Indonesia tập trung cao điểm vào tháng 7 - tháng 8. Vụ thu hoạch hạt tiêu ở miền Nam Brazil đã bắt đầu, còn khu vực phía Bắc dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 - tháng 10 năm nay. Điều này có nghĩa là sẽ có sự xuất hiện liên tục của nguồn cung mới trong quý III/2023.

Sức mua hạt tiêu và gia vị của các thị trường tiếp tục trầm lắng, khi khủng hoảng kinh tế vẫn còn đang tiếp diễn. Về nguồn cung, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hạn hán vẫn tiếp tục tác động lớn đến việc duy trì và chăm sóc vườn tiêu của người nông dân từ nay đến cuối năm 2023.

Dự báo sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2023 tiếp tục giảm khoảng 1% so với năm 2022, đạt khoảng 531 nghìn tấn.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 21,23 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 76,74 triệu USD, giảm 26,6% về lượng và giảm 14,6% về trị giá so với tháng 5/2023, so với tháng 6/2022 giảm 12,2% về lượng và giảm 23,2% về trị giá.

Quý II/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 76,61 nghìn tấn, trị giá 250,08 triệu USD, tăng 0,4% về lượng và tăng 6,9% về trị giá so với quý I/2023, so với quý II/2022 tăng 8,4% về lượng, nhưng giảm 19,9% về trị giá.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 152,68 nghìn tấn, trị giá 483,17 triệu USD, tăng 23,6% về lượng, nhưng giảm 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 6/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.614 USD/ tấn, tăng 16,3% so với tháng 5/2023, nhưng giảm 12,5% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.165 USD/tấn, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 6/2023 so với tháng 6/2022, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường truyền thống và tiềm năng giảm, ngoại trừ Phi-líp-pin. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm so với cùng kỳ năm ngoái, ngoại trừ Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức tăng lên đến 3 con số.